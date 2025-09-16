Así es el yate de la baronesa Thyssen que puede alquilarse por 50.000 euros la semana

Salir a navegar en un yate de lujo es una experiencia para vivir, al menos, una vez en la vida. Si bien tener un barco propio es algo reservado solo a personas con un alto nivel adquisitivo, siempre hay posibilidades de subirse a bordo de ... uno y darse un capricho, eso sí, tampoco es barato. De vez en cuando, el mercado náutico ofrece en alquiler algunas embarcaciones míticas, muchas de ellas con una gran historia detrás y otras que tienen un extra añadido: pertenecen o han pertenecido a alguien conocido.

Este es el caso del MATA MUA, un elegante moto-velero que pertenece a la mismísima baronesa Thyssen Carmen Cervera y que está disponible en las islas Baleares por 8.3330 euros al día o a partir de 50.000 euros la semana y se puede consultar en páginas como alquilerdeyatesenibiza.com. Aquí, Tita ha disfrutado de grandes travesías estivales en compañía de familia y amigos.

Este yate se entregó a su propietario en 1993 y fue remodelado en 2017 gtres

Conocido anteriormente como JASALI, construido por Scheepswerf Friesland, entregado en 1993 y reformado completamente en 2017, el MATA MUA –su nombre significa érase una vez en maorí, frase que hace un guiño a un cuadro de Paul Gauguin que atesora en su gran colección la baronesa– es una embarcación de 38,5 metros de eslora y 8 metros de manga que presenta un casco de acero cuyo diseño exterior es obra de Diana Yacht Design.

En su interior, donde no faltan comodidades como el aire acondicionado y la conexión a inalámbrica a internet, puede acoger hasta ocho huéspedes en cuatro suites y a seis miembros de la tripulación que atenderán todas las necesidades de sus afortunados propietarios. Además, este exquisito tesoro flotante dispone de un acogedor salón con zona de bar y área de comedor formal, gimnasio y jacuzzi. En la zona exterior, hay otro comedor al aire libre con una mesa con capacidad para ocho comensales, plataforma de baño y en el Fly-bridge un solárium con tumbonas y sombrillas.

El velero puede acomodar hasta ocho huéspedes en cuatro habitaciones alquilerdeyatesenibiza.com

Para hacer de la jornada un recuerdo inolvidable y aprovechar al máximo la experiencia, el barco cuenta con un garaje con diferentes juguetes acuáticos, tablas de paddle surf, esquís, tubo remolque, equipos de snorkel y de buceo y un bote banana remolcable. La diversión y el glamour están garantizados.

Su sistema de propulsión está formado por dos motores MAN Marine Diesel de 900 CV que permite alcanzar una velocidad de crucero de 10 nudos y una velocidad máxima de 12 nudos.