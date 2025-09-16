Así es el yate de la baronesa Thyssen que puede alquilarse por 50.000 euros la semana
Con capacidad para acomodar hasta ocho personas, el MATA MUA se ofrece con seis miembros de la tripulación que atenderán todas las necesidades de los huéspedes, así como con un garaje repleto de juguetes acuáticos
El antiguo yate del Rey Juan Carlos I se puede alquilar por hasta 20.000 euros al día
Salir a navegar en un yate de lujo es una experiencia para vivir, al menos, una vez en la vida. Si bien tener un barco propio es algo reservado solo a personas con un alto nivel adquisitivo, siempre hay posibilidades de subirse a bordo de ... uno y darse un capricho, eso sí, tampoco es barato. De vez en cuando, el mercado náutico ofrece en alquiler algunas embarcaciones míticas, muchas de ellas con una gran historia detrás y otras que tienen un extra añadido: pertenecen o han pertenecido a alguien conocido.
Este es el caso del MATA MUA, un elegante moto-velero que pertenece a la mismísima baronesa Thyssen Carmen Cervera y que está disponible en las islas Baleares por 8.3330 euros al día o a partir de 50.000 euros la semana y se puede consultar en páginas como alquilerdeyatesenibiza.com. Aquí, Tita ha disfrutado de grandes travesías estivales en compañía de familia y amigos.
Conocido anteriormente como JASALI, construido por Scheepswerf Friesland, entregado en 1993 y reformado completamente en 2017, el MATA MUA –su nombre significa érase una vez en maorí, frase que hace un guiño a un cuadro de Paul Gauguin que atesora en su gran colección la baronesa– es una embarcación de 38,5 metros de eslora y 8 metros de manga que presenta un casco de acero cuyo diseño exterior es obra de Diana Yacht Design.
En su interior, donde no faltan comodidades como el aire acondicionado y la conexión a inalámbrica a internet, puede acoger hasta ocho huéspedes en cuatro suites y a seis miembros de la tripulación que atenderán todas las necesidades de sus afortunados propietarios. Además, este exquisito tesoro flotante dispone de un acogedor salón con zona de bar y área de comedor formal, gimnasio y jacuzzi. En la zona exterior, hay otro comedor al aire libre con una mesa con capacidad para ocho comensales, plataforma de baño y en el Fly-bridge un solárium con tumbonas y sombrillas.
Para hacer de la jornada un recuerdo inolvidable y aprovechar al máximo la experiencia, el barco cuenta con un garaje con diferentes juguetes acuáticos, tablas de paddle surf, esquís, tubo remolque, equipos de snorkel y de buceo y un bote banana remolcable. La diversión y el glamour están garantizados.
Su sistema de propulsión está formado por dos motores MAN Marine Diesel de 900 CV que permite alcanzar una velocidad de crucero de 10 nudos y una velocidad máxima de 12 nudos.
