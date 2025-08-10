40 MXP, el exclusivo yate de lujo con dos piscinas infinitas

Un verano más las costas de todo el mundo se llenan de espectaculares yates de puro lujo que parecen auténticas villas flotantes, embarcaciones con todo tipo de comodidades que ofrecen a sus propietarios –o a quienes tienen dinero para alquilar uno– unas vacaciones en alta mar de matrícula. La compañía Numarine ha presentado un nuevo diseño de lujo, un superyate explorador que combina a la perfección el rendimiento robusto de una embarcación de expedición con la elegancia relajada del estilo de vida del Mediterráneo. El astillero ya cuenta con varias unidades en construcción y entregará dos ejemplares a sus propietarios durante este año.

El modelo 40 MXP, una evolución del popular 37 XP, encarna la libertad de recorrer el mundo mientras ofrece amplios espacios de vida al aire libre y fácil acceso al agua siguiendo la filosofía de que la vida a bordo debe fluir sin problemas entre el mar y el yate.

Este yate puede acomodar a doce pasajeros en seis cabinas y una suite de manga completa numarine

Con 39,42 metros de eslora y 8,02 metros de manga, este barco presenta un casco diseñado por el arquitecto naval Umberto Tagliavini que beneficia los volúmenes internos y que ofrece un lujo adicional de la vida al aire libre. El beach club con piscina a medida proporciona acceso directo al agua a través de una plataforma de baño hidráulica de manga completa, mientras que los espacios de descanso se sienten como una villa flotante privada. Hay un segundo y amplio comedor al aire libre, con bar, salón y una segunda piscina de vidrio infinita. Esta zona se puede proteger del sol con un toldo.

Por su parte, el interior, diseñado por Can Yalman, puede acomodar hasta 12 huéspedes en seis cabinas y una espectacular suite principal de manga completa en la cubierta principal. Entre las diferentes estancias están un amplio salón con grandes y cómodos sofás que es a su vez comedor e incluye una amplia mesa de mármol con capacidad para doce comensales y una zona de bodega. También cuenta con una cocina con gabinetes de color blanco con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable de alta gama, sala de estar y oficina.

Imagen del salón-comedor principal del Numarine 40 MXP numarine

Este yate está equipado con dos motores MAN de 800 CV, tiene una autonomía de hasta 6.000 millas náuticas y puede alcanzar una velocidad máxima de 14 nudos o navegar a una velocidad crucero de 12 nudos. Si se desea más potencia se puede optar por aumentar la potencia de los motores a 900 CV.

Por último, incluye una amplia cubierta para embarcaciones auxiliares pudiendo a coger un modelo de 9 metros y tres motos acuáticas, así como otros juguetes acuáticos. Lo que no se ha desvelado es el precio de este diseño, pero dadas sus características barato no será.