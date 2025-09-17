Suscribete a
Así es el nuevo Ferrari clásico de Fernando Alonso valorado en medio millón de euros

El piloto asturiano ha sido visto al volante de un Ferrari 512 TR por las calles de Montecarlo. Te mostramos cómo es este icono del Cavallino Rampante que también tuvo en su poder otro grande del deporte, Michael Jordan

Los coches de lujo que Fernando Alonso ha tenido en su garaje

Rubén García

Madrid

Fernando Alonso no deja indiferente a los curiosos, móvil en mano, graban y fotografían los mejores coches que circulan a diario por la calles de Montecarlo. En apenas unos meses, gracias a estos reporteros aficionados, hemos descubierto nuevas joyas que tiene el piloto español en ... su garaje. La última es realmente especial: un Ferrari 512 TR de principio de los años 90. Ni más ni menos que el sustituto del icónico Ferrari Testarossa.

