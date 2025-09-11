El Ferrari Testarossa y otros deportivos de lujo icónicos reinventados

El Ferrari Testarossa está de vuelta. En España, pocos deportivos son tan populares como este icónico modelo que puso en la calle el Cavallino Rampante a mediados de los 80. Es algo así como Banksy en el arte contemporáneo o Messi en el deporte: ... el Testarossa, como el 911 de Porsche, por citar otro ejemplo, es conocido incluso por quienes tienen cero interés en los coches deportivos de lujo.

Pero Ferrari no es la única factoría de automóviles que ha apostado por actualizar uno de sus modelos icónicos. Ya te hemos dado una pista —el 911— de otro ejemplo. Y hay más casos, tanto de modelos icónicos que se han reinventado de forma ininterrumpida durante décadas como de deportivos de lujo que recuperan el nombre del original en el que se inspiran.

En estas líneas, empezando por el nuevo 849 Testarossa que acaba de presentar Ferrari, te mostramos otros deportivos de lujo icónicos que se han reinventado.

Ferrari 849 Testarossa: el regreso de la «Cabeza Roja»

Quienes crecieron en los 80 y en los 90 incluso con cierto interés por los coches no habrán olvidado el Ferrari Testarossa que la casa de Maranello presentó al mundo en el Salón del Automóvil de París de 1984.

Heredero del Ferrari 512 BBi, el testarossa significó toda una ruptura con la tradición de la casa a nivel estético gracias al innovador y arriesgado diseño de Pininfarina. Sobre todo, por las tomas de aire laterales alargadas, que conllevó la introducción de las láminas laterales que son seña de identidad de este modelo propulsado por un motor 12 cilindros bóxer de 5 litros capaz de dar 390 CV. La cifra no es cualquiera: fue el deportivo producido en serie más potente del momento.

Tal fue el impacto mediático del Testarossa que hasta Diego Armando Maradona le pidió al entonces presidente del Nápoles, Corrado Ferlaino, una unidad como regalo por haber ganado el Mundial 86 con Argentina. Maradona, eso sí, lo quiso negro, y eso le costó un dinero extra al bueno de Ferlaino. La factura de la compra se guarda a buen recaudo en el archivo del taller de restauración de Maranello —quien estas líneas escribe tuvo delante el documento original cuando Ferrari presentó su primer yate de lujo… ¡pelos de punta!—.

Testarossa ferrari

Anécdota maradoniana aparte, el Testarossa, que debe su nombre a las siglas Testa Rossa (cabeza roja en castellano), que «se empezó a utilizar en el 500 TR en 1956 para describir el color de las tapas de las levas de algunos de los motores de competición más extremos, de alto rendimiento e icónicos de Ferrari», explica el Cavallino Rampante, regresa con el nuevo deportivo de la casa: el 849 Testarossa.

El coche, que sustituye al SF90 Stradale, es una berlinetta superdeportiva híbrido enchufable propulsada por tres motores eléctricos y un V8 biturbo central trasero. En total, el nuevo Testarossa ofrece 1050 CV, 50 más que su predecesor. A nivel mecánico, una de las grandes novedades es el nuevo turbo, «el más grande jamás fabricado en un Ferrari de producción, que permite una aceleración sin precedentes», presume la marca.

En cuanto a la parte estética, el 849 Testarossa ha sido desarrollado por el Centro de Diseño de Ferrari, dirigido por Flavio Manzoni. Se asemeja más al SF90 Stradale que al Testarossa original. De hecho, enfatiza con una estética futurista las formas del primero y no hay guiño, por ejemplo, a las láminas laterales del segundo. Bien es cierto, y así lo remarca Ferrari, que toma inspiración también en los prototipos deportivos de los 70, recordando su forma alargada, esbelta a la par que achatada, a la del Testarossa original.

En su interior, el 849 Testarossa estrena motivo central en forma de vela con palanca de cambios integrada, al estilo del F80, facilitando que el habitáculo sea «más envolvente y ergonómico», y también estrena nuevo diseño de volante, que está equipado con botones mecánicos como el de arranque de motor. Ferrari, que pondrá en la calle su nuevo deportivo en 2026, no ha desvelado el precio del coche.

849 Testarossa ferrari

Las ediciones especiales

Hay algunas marcas que solo han retomado el nombre de alguno de sus modelos icónicos de manera muy puntual, para celebrar una efeméride. Hay muchos ejemplos, pero nos quedamos con de nuestros favoritos: el BMW 328 y el Jaguar E-Type.

Edición especial del BMW 328 bmw

Considerado, dicho por la propia firma alemana, como el deportivo más exitoso de la década de 1930, el 328 de BMW es uno de los coches más bonitos de la historia.

De líneas aerodinámicas, con un peso ligero y grandes innovaciones mecánicas, fue un modelo revolucionario que ha triunfado en numerosos concursos de belleza de coches clásicos desde entonces.

No es casualidad que BMW decidiera homenajear a este histórico modelo cuando cumplió 75 años, a comienzos de esta década con la fabricación de una edición especial inspirada en el original: el BMW 328 Hommage.

Algo parecido hizo Jaguar con su modelo más especial, el E-Type, que se presentó al mundo el 15 de marzo de 1961, cuando llegó in extremis para ser expuesto en el salón de Ginebra.

Nueva edición del E-Type jaguar

El E-Type también fue un coche revolucionario entre los modelos de producción: no en vano, fue el coche más rápido del mundo de cuantos se fabricaban así, alcanzando los 240 km/h gracias al motor de 3.8 litros que ofrecía 265 CV.

La fabrica inglesa diseñó tres series distintas del coche hasta que dejó de producirlo en 1974, hace medio siglo. El paso de los años han convertido al E-Type, cuyo diseño es incomparable a nivel estético, en uno de los clásicos más cotizados. Y precisamente con motivo de los 50 años desde el final de su producción, Jaguar presentó una edición especial denominada Commemorative Edition de la que produjo y vendió apenas 50 unidades en dos acabados distintos, una verde y otra negra, los dos tonos en los que se ofrecía el E-Type cuando dejó de producirse.

Las dos versiones de la edición especial incluyen asientos de cuero «Bridge of Weir color canela, tejidos y cosidos a mano en el taller de tapicería de Jaguar Classic, y tapizados de cuero negro y canela a juego», y joyas que adornan tanto su interior como exterior obras de Deakin & Francis, la joyería más antigua de Inglaterra. En concreto, cada E-Type Conmemorativo «está adornado con nácar, plata maciza con sello distintivo y detalles de oro de 18 quilates», informó Jaguar en su momento.

Tres deportivos icónicos muy longevos

Ferrari no es la única marca de coches de lujo que ha apostado por reinventar uno de sus modelos icónicos. Como hemos visto, algunas, como BMW o Jaguar, lo han hecho en momentos puntuales de su historia reciente para homenajear alguno de sus diseños más populares e importantes, y otras, como Porsche, Ford o Chevrolet no han dejado de producir nuevas ediciones de sus icónicos 911 Carrera, Mustang y Corvette respectivamente.

Esta es la historia de estos tres modelos, longeva, aunque no tanto como la del Rolls-Royce Phantom, el coche que acaba de cumplir 100 años de historia y que se queda fuera de esta selección simplemente porque no encaja en el concepto de deportivo.

Porsche 911

La fábrica de Stuttgart presentó en 1963, en el salón del automóvil de Frankfurt, el que se convertiría en su modelo más famoso y longevo, coche favorito de muchísimas personas, algunas de ellas famosas, como Maluma, que colecciona unidades del 911.

Desde 1963, cuando el coche se denominó originalmente 901, Porsche no ha dejado de diseñar y producir nuevas generaciones del 911, y también numerosas ediciones especiales. Incluso una para la Península Ibérica como homenaje a su presencia en nuestro país y en Portugal desde hace 40 años.

En 1965 se estrenó el Targa, una versión descapotable con arco de seguridad. En 1975, el 911 Carrera RS 2.7, con su característico alerón de cola de pato. En 1974, Porsche utilizó por primera un motor turboalimentado, mejorando las prestaciones de un coche que siguió actualizando. En 1989, por ejemplo, con una nueva generación, la 964, coincidiendo con el 25 aniversario del 911.

Varios modelos de 911 porsche

Uno de los hitos en la historia del 911 llegó en 1997, cuando se presentó la quinta generación del coche, denominada 996, primera con motor refrigerado por agua, que se vendía tanto en versión coupé como cabrio. En 2004 llegó la sexta generación del 911 (997), en 2011 hizo lo propio la séptima (991) y en 2013, Porsche lanzó la edición especial 50 aniversario. Ya en 2018, con la generación 992, el 911 dio un paso más en su proceso continuo de actualización.

Lo último, anunciado este mismo 2025 por Porsche, es la ampliación de la gama con el nuevo Carrera S, propulsado por un motor bóxer turboalimentado de 3.0 litros y 480 CV. El nueveonce, un clásico inmortal.

Chevrolet Corvette

El Chevrolet Corvette es uno de los deportivos más importantes de la historia del automóvil. Para encontrar su origen hay que remontarse a los años 50, cuando General Motors se planteó el diseño de un deportivo de alta gama que llegó, en forma de prototipo, en 1953, cuando se presentó en el Motorama de Nueva York el Corvette EX-122.

Tal fue el éxito del prototipo que General Motors tardó apenas unos meses en fabricar en su planta de montaha de Flint (Michigan) la primera unidad del Corvette, del que se fabricaron unas 300 unidades. Su evolución fue rápida, incorporando el motor V8 a la edición de 1955, y en 1956, el nuevo techo practicable, un nuevo vidrio trasero o el techo duro entre las opciones.

La segunda generación del Corvette llegó en los años 60, incorporando sus icónicos cuatro faros, y a finales de la década apareció el C3, la tercera generación. Otro hito en la historia del deportivo es la incorporación del motor ZL1 en 1969, que ofrecía más de 500 CV. Un año después, en 1970, apareció la versión ZR-1, siglas que Chevrolet mantiene en la actualidad, del que se fabricaron apenas 53 unidades.

Corvette CX y CX.R Vision Gran Turismo corvette

No faltaron actualizaciones en los años 80, cuando vimos un Corvette más recto y cuadrado, y en los 90, con la quinta generación del coche estrenada en 1997. Cabe mencionar, ya en los dosmil, la llegada del ZR-1 sobrealimentado caspa de alcanzar los 638 CV, y la octava generación del Corvette, presentada en 2020, la primera que contó con una versión híbrida.

Actualmente, el Corvette está más vivo que nunca: Chevrolet ofrece cuatro modelos: Stingray, E-Ray, Z06 y ZR1.

Ford Mustang

Cierra la lista el deportivo más vendido de la historia, otro modelo icónico donde los haya, el Ford Mustang, que también tiene más de seis décadas de historia a sus espaldas con actualizaciones sucesivas.

Presentado el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York, se lanzó con versiones hardtop y descapotable. Carrol Shelby diseñó un año después el icónico Shelby GT350 con motor V8 y 306 CV de potencia, y apenas otro año después se lanzó del GT500, capaz de entregar 355 CV gracias a su motor V8.

Ford Mustang, Ford

Convertido ya en un éxito a nivel comercial, Ford agrandó las formas del Mustang, cuya segunda generación se presentó a mediados de los 70. A finales de la década llegó la tercera generación, más ligera, que se mantuvo en producción hasta 1993 con varias evoluciones por el camino y una edición especial por el 25 aniversario del coche.

La cuarta generación se prolongó entre el año 94 y el 2004. La quinta, otros 10 años, hasta mediados de la década pasada, y la sexta se mantuvo en producción entre 2015 y 2022, cuando vio la luz la séptima generación del Ford Mustang, que incluye un un motor 5.0 V8 de 450 CV, nueva parrilla y detalles como novedosas como las rejillas de ventilación en el capó.

El año pasado, además de traer a Europa las últimas versiones del Mustang tanto coupé como descapotable,, Ford celebró el sesenta aniversario del icónico muscle car con dos nuevas versiones para Europa: el California Special, con un aire modernizado, y el Nite Pony Package, una versión más sofisticada.