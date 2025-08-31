A la venta por 6,8 millones la mansión londinense en la que Kate Moss vivió durante una década

Así es la vivienda de lujo en la que vivió Kate Moss que ha salido a la venta

El mercado inmobiliario inglés ha añadido recientemente una propiedad con pedigrí, una casa victoriana con fachada de estuco que perteneció durante diez años a la súper modelo Kate Moss, quien residió aquí junto a su hija antes de mudarse a los Cotswolds. La propiedad, escondida tras altos muros en Greville Road, en el barrio del noroeste de Londres de St John's Wood, ha salido a la venta de la mano de Arlington Residential por 5.95 millones de libras esterlinas (unos 6,8 millones de euros al cambio actual).

Salón, baño principal y cocina-comedor Arlington Residential

Ubicado a poca distancia del American School in London, de tiendas, restaurantes y de las estaciones de metros de Maida Vale y St John's Wood, este refugio de puro lujo que ofrece 440 metros cuadrados de espacio habitable en los que se reparten seis dormitorios –uno de ellos se utiliza actualmente como gimnasio– y cuatro cuartos de baño es perfecto para aquellos que busquen privacidad y tranquilidad. Moss la adquirió en 2002 por 1,75 millones de libras esterlinas y le dio su toque personal para venderla en 2012 por 6,8 millones sacando así un jugoso beneficio.

Techos altos, grandes ventanales que inundan de luz natural los interiores, suelos de madera y una decoración en tonos neutros son algunas de sus características más destacadas. Entre las diferentes estancias están una cocina-comedor con gabinetes de madera, electrodomésticos de alta gama, isla central con barra de desayuno y una mesa que puede acomodar hasta seis comensales, un salón con chimenea y acceso directo a una terraza y un estudio. Por su parte, la suite principal cuenta con dos vestidores y un baño con chimenea y bañera profunda.

La propiedad cuenta con un amplio jardín, algo raro en la zona arlington residential

Pero, sin duda, lo que más destaca de este inmueble es su jardín privado amurallado repleto de vegetación, bastante amplio para los que suelen tener las viviendas en Londres, un espacio perfecto para que los niños jueguen o para hacer fiestas con amigos y familiares. Además, dispone de aparcamiento cerrado para varios vehículos.

Desde su construcción, la casa se ha ido ampliando. Al principio contaba con dos plantas y posteriormente se incluyó un piso inferior que incluye cocina y zona de entretenimiento con acceso directo al jardín.