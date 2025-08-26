Así es The Manor, la mansión californiana más grande que la Casa Blanca, vendida por 95 millones de euros

Unos 110 millones de dólares (al cambio más de 94 millones de euros). Es el precio que ha pagado Eric Schmidt, ex CEO de Google, por The Manor, la megamansión californiana estilo 'chateau' más grande que la Casa Blanca que construyó el magnate de ... la televisión Aaron Spelling, productor de series icónicas como 'Dinastía'. Aunque no lo creas, el precio es una ganga, puesto que la vivienda se vendió más cara tras el fallecimiento de su primer propietario. La casa, con bolera, cine y 14 habitaciones solo en el edificio principal, es alucinante. Tanto que es una de las más famosas (y caras) de todo Estados Unidos. Te la enseñamos.

En el barrio de Holmby Hills, uno de los más acaudalados de la ciudad de Los Ángeles, construyó Aaron Spelling la casa de sus sueños junto a su esposa, Candy Spelling, La propiedad, levantada sobre un terreno de 1.8 hectáreas a tiro de piedra del Los Angeles Country Club que en origen albergó la vivienda del cantante Bing Crosby —derribada para construir The Manor en 1991—, se conoce también como Candyland por el nombre de su primera propietaria, casada con Aaron Spelling hasta el fallecimiento del magnate de la televisión en 2006.

La hija del matrimonio, conocida también por su papel de Donna en la serie 'Sensación de Vivir', comentó en el podcast de su amiga Jennier Garth que ella no se crió allí sino que se mudaron a la propiedad cuando acababa de cumplir 17 años. «Nunca vi todas las habitaciones y viví allí durante dos años. Había un ala en la que vivía solo el personal que trabajaba para mi madre», reconoció. «La primera fiesta, una de las dos únicas que hubo, fue para el príncipe de Gales. Cuando vino a la ciudad, quiso estar allí», desveló.

En 2019, la vivienda fue vendida por un precio superior a los 100 millones de euros, cifra tope hasta la fecha. Antes, en 2011, la familia Spelling se la traspasó a Petra Ecclestone , hija del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone —propietario de una de las colecciones privadas de coches más importantes de todo el mundo—, por 110 millones de dólares según medios estadounidenses (algo más de 94 millones de euros). Era tal la popularidad de la vivienda que para ese proceso de venta se grabó un docureality titulado 'Selling Spelling Manor' en el que se puede apreciar como era la vivienda entonces.

Ahora, también según fuentes como The Wall Street Journal, ha sido adquirida por el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, actual director ejecutivo de empresa aeroespacial Relativity Space, por un precio ligeramente superior a los 86 millones de euros. Es una cantidad muy inferior a los 143 millones de dólares que costaba cuando se puso a la venta en febrero de 2022.

Una de las mansiones más espectaculares del mundo

The Manor, o Spelling Manor, como también se la conoce, es una joya única en el mundo. Con forma de W, la mansión tiene una superficie de 5.200 metros cuadrados —llegó a ser la casa más grande del condado de Los Ángeles—, y cuenta con 14 habitaciones privadas y 27 baños, descontando por supuesto las zonas destinadas al personal de servicio. Zonas que no son menores puesto que en la época habitada por la familia Spelling, los medios norteamericanos cuentan que trabajaban en la propiedad hasta 30 personas.

No en vano, en aquella época, según el LA Times, The Manor tenía hasta una sala de corte de flores, salas específicas de catas de vinos y quesos, otra para envolver regalos y hasta un museo en el que había expuestas más de 1.000 muñecas. Pura extravagancia con una gran inspiración del estilo clásico afrancesado en todos los detalles de la vivienda, que recuerda a los castillos franceses en su cara exterior.

Sus tres plantas revestidas de piedra caliza se levantan en medio de un enorme jardín con zonas de césped perfectamente cuidado, rosaledas y, cómo no, una lujosa piscina que se completa con un spa y una pista de tenis, extra que no podía faltar en ninguna mansión proyectada en los años 90 en Estados Unidos.

Otra vista aérea de la propiedad realtor

El resultado, como se aprecia en las imágenes aéreas, es apabullante, pero el interior de The Manor no se queda atrás: es el lujo elevado a la máxima potencia. De estilo clásico, en línea con su estética exterior, dominan los colores atemporales, con el blanco, el negro y el gris como principales protagonistas a nivel cromático.

Llaman la atención sus espectaculares lámparas de araña, los muebles empotrados hechos a medida o los exclusivos tejidos con los que están cosidas las gruesas cortinas que decoran las paredes de sus múltiples estancias.

Estancias entre las que no solo destacan los espacios comunitarios habituales de este tipo de mansiones, como el salón principal con altísimos techos o una cocina que es más espaciosa y grande que muchos pisos. Los techos, que alcanzan los 9 metros de altura, junto con las escaleras dobles que conectan sus tres plantas, potencian la sensación de majestuosidad que uno percibe al ver las fotos de The Manor, mansión que renovó Candy Spelling a la muerte de su marido, dejándose en ello unos 20 millones de euros, según medios norteamericanos.

Noticia Relacionada Así es la espectacular nueva mansión de estilo español que ha comprado Brad Pitt Araceli Nicolás El actor ha adquirido esta nueva propiedad, situada en Hollywood Hills, al guitarrista de The Killers

Tras dicha reforma, antes de su venta a Petra Ecclestone, la casa tenía gimnasio, discoteca, bodega, la citada sala de catas y un aparcamiento para un centenar de coches. Se dice pronto. A estas comodidades hay que sumar, como mínimo, una sala de cine equipada con sofás y, una de las sorpresas de la mansión, una bolera privada en la que no falta detalle alguno. Además, la vivienda está equipada con una enorme biblioteca y cuenta también con salones de belleza, en plural.

En definitiva, estamos ante una de las propiedades más famosas y exclusivas de todo Estados Unidos, que a sus lujos arquitectónicos y funcionales une el peso de la historia que guardan sus paredes debido a quienes han sido sus propietarios antes que el ex CEO de Google, Eric Schmidt, su nuevo propietario. De hecho, Carolwood Estates, inmobiliaria que ha llevado el proceso de la venta de The Manor, califica la propiedad como «una de las fincas más elegantes del mundo».

MÁS INFORMACIÓN El palacete de dos millones de euros de Will Smith que nunca ha utilizado y ahora ha puesto a la venta

Una finca que ha costado la friolera de 95 millones de euros. Y que ya llegó a ser vendida por un precio superior a los 100 millones. Son precios a la altura del prestigio y la exclusiva de esta histórica mansión californiana.