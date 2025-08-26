Suscribete a
El 'recluta' Alcaraz pasa a segunda ronda sin despeinarse

Así es The Manor, la mansión californiana más grande que la Casa Blanca, vendida por 95 millones de euros

La casa, construida por el magnate de la televisión Aaron Spelling, ya fallecido, ha sido adquirida por el ex CEO de Google, Eric Schmidt

Así es Indian Creek, la exclusiva isla en la que tiene su retiro dorado Julio Iglesias

Vista aérea de The Manor
Vista aérea de The Manor gtres
Rubén García

Rubén García

Madrid

Unos 110 millones de dólares (al cambio más de 94 millones de euros). Es el precio que ha pagado Eric Schmidt, ex CEO de Google, por The Manor, la megamansión californiana estilo 'chateau' más grande que la Casa Blanca que construyó el magnate de ... la televisión Aaron Spelling, productor de series icónicas como 'Dinastía'. Aunque no lo creas, el precio es una ganga, puesto que la vivienda se vendió más cara tras el fallecimiento de su primer propietario. La casa, con bolera, cine y 14 habitaciones solo en el edificio principal, es alucinante. Tanto que es una de las más famosas (y caras) de todo Estados Unidos. Te la enseñamos.

