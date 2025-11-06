Suscribete a
Así es la primera mansión de la firma de relojes de lujo Jacob & Co que cuesta 150 millones de dólares

Construida en Dubai, refleja a la perfección la estética ostentosa de la marca relojera que ha conquistado a Cristiano Ronaldo

La mansión de lujo de Jacob & Co en Dubái.
La mansión de lujo de Jacob & Co en Dubái. JACOB & CO
Araceli Nicolás

Jacob & Co lleva más de 30 años creando relojes que no pasan desapercibidos, ni por su estética, normalmente muy brillante, por los diamantes y otras piedras preciosas que suelen utilizar, ni por sus complicaciones en el mecanismo. La firma estadounidense está detrás de algunas ... de las piezas más caras del mundo, como el Billionaire Timeless Treasure. Además, ha conquista a celebrities tan conocidas como Cristiano Ronaldo que lanzó junto a la marca su propia colección, Rihanna, Tom Brady o Will Smith. Pero su fundador, Jacob Arabo, no se conforma con hacer historia en el universo relojero, y se ha lanzado a la conquista del mercado inmobiliario. Además de participar en la construcción de la torre residencial más alta del mundo en Dubái (cuya inauguración está prevista para 2026), acaba de anunciar que ya está disponible la primera mansión privada de la marca en el emirato.

