Así es la primera mansión de la firma de relojes de lujo Jacob & Co que cuesta 150 millones de dólares

Jacob & Co lleva más de 30 años creando relojes que no pasan desapercibidos, ni por su estética, normalmente muy brillante, por los diamantes y otras piedras preciosas que suelen utilizar, ni por sus complicaciones en el mecanismo. La firma estadounidense está detrás de algunas ... de las piezas más caras del mundo, como el Billionaire Timeless Treasure. Además, ha conquista a celebrities tan conocidas como Cristiano Ronaldo que lanzó junto a la marca su propia colección, Rihanna, Tom Brady o Will Smith. Pero su fundador, Jacob Arabo, no se conforma con hacer historia en el universo relojero, y se ha lanzado a la conquista del mercado inmobiliario. Además de participar en la construcción de la torre residencial más alta del mundo en Dubái (cuya inauguración está prevista para 2026), acaba de anunciar que ya está disponible la primera mansión privada de la marca en el emirato.

La casa, ubicada en la zona residencial Dubái Hills, tiene un precio de 150 millones de dólares (algo más de 130 millones de euros, con el cambio actual), y destaca por su estética ostentosa, a imagen y semejanza de los relojes. El propio Jacob Arabo ha participado en el desarrollo del proyecto, junto a un equipo de 14 diseñadores y ocho arquitectos.

El empresario aseguró a través de su perfil de instagram que Aureum Estate, nombre que recibe la vivienda de lujo, «es una obra de arte habitable que fusiona arquitectura, diseño y tecnología. Cada material, cada línea, cada detalle fue elegido con el mismo esmero que dedico a un reloj o una joya. Desde muebles únicos y exclusivos hasta mármoles raros procedentes de una única cantera italiana, Aureum Estate representa mi visión del lujo moderno: personal, atemporal y rebosante de creatividad».

La mansión tiene 3.900 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Cuenta con siete dormitorios, nueve baños, dos cocinas, diversas áreas de estar y espacios para el entretenimiento, además de alojamiento para el personal de servicio. Entre las comodidades que ofrece esta villa destacan gimnasio, sala de cine, salón de puros y de billar, bodega, sala de té y un spa con hammam, sala de hielo y sauna.

En el exterior la propiedad también cuenta con un amplio jardín, con una gran piscina y una cabina de DJ. No falta tampoco un garaje para guardar diversos vehículos.

En los interiores se han usado los materiales y acabados más exclusivos, como el mármol italiano. En cuanto a la decoración, también es bastante ostentosa con lámparas de araña, diseñadas a medida, y elaboradas por artesanos de Italia y la República Checa. El mobiliario también es único, ya que sea ha creado a medida para cada rincón de la mansión. No faltan las esculturas, las plantas o una colección de bonsáis.

Más allá del diseño, según han publicado varios medios americanos, la mansión cuenta con un sistema de domótica personalizable, filtración de aire de grado hospitalario, seguridad avanzada y un sistema de reciclaje del agua. Jacob & Co. asegura que también es la primera villa en Oriente Medio equipada con un sistema de refrigeración exterior, que permite disfrutar de espacios al aire libre durante todo el año. Cabe recordar que la ciudad se erigió en pleno desierto, pudiéndose alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados.

La mansión se ubica a 15 minutos de lugares emblemáticos como el rascacielos Burj Khalifa, la isla Palm Jumeirah y el distrito financiero DIFC.