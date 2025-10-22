Así es la nueva mansión de 37 millones de dólares de Mark Wahlberg: un palacio inspirado en el lago di Como

Las excentricidades forman parte de la vida de muchos famosos, desde sus mansiones, hasta sus coches tuneados. A esa lista hay que añadir una nueva, tras la noticia de que Mark Wahlberg ha adquirido una ostentosa mansión en el sur de Florida. Según ... la inmobiliaria de lujo Realtor, el actor habría desembolsado 37 millones de dólares (al cambio actual, 32 millones de euros) para comprar el Palazzio di Lago. Esta propiedad, ubicada en Stone Creek Ranch de Delray Beach, una exclusiva zona conocida como la 'Calle de los Milmillonarios', salió a la venta en abril pasado por 45 millones de dólares, aunque finalmente el actor la consiguió por debajo de esa cantidad.

En la web de la propia mansión la describen como una obra maestra arquitectónica y una propuesta exclusiva que representa la cúspide de la vida de lujo en el sur de Florida. Y aseguran que está «inspirada en el glamur del Lago de Como e impregnada del seductor encanto del Casino Royale de James Bond, esta obra maestra italiana contemporánea es una oda a la elegancia, la privacidad y la seguridad». La mansión se construyó en una finca de una hectárea frente a un lago y está rodeada de exuberantes jardines y fuentes de mármol blanco.

La nueva casa de Mark Wahlberg en Florida Se trata de una mansión inspirada en el lago di Como de Italia, construida con todo lujo de detalles. DANIEL PETRONI

La casa cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en varios pisos. Ofrece 7 dormitorios, 10 cuartos de baños completos y toda una serie de comodidades. Destaca el gran vestíbulo de 9 metros de altura decorado con madera lacada y piedra. La cocina es de nogal y mármol gris italiano.

En la suite principal, los suelos tienen incrustaciones de nácar y hay una caja fuerte oculta para guardar objetos de valor. Otra de sus curiosidades, uno de los vestidores está inspirado en una boutique de Chanel.

Estancias exclusivas La casa cuenta con una habitación de vinos, y un vestidor decorado como una boutique de Chanel. La cocina es de mármol y madera. DANIEL PETRONI

No falta un lujoso cine, una sala de puros con un avanzado sistema de purificación de aire, una habitación para vinos, gimnasio, sala de masaje, un bar y una sala de juegos. En el exterior hay una gran piscina de agua salada con cascadas, un jacuzzi y una cocina de verano, así como varias salas de estar, pista de tenis y ajedrez.

Palazzo di Lago No falta tampoco una sala de cine, piscina exterior con agua salada y varias salas de estar y comedores. DANIEL PETRONI

Además, la propiedad cuenta con un garaje con capacidad para siete vehículos. Según han publicado diversos medios, la casa se ha vendido amueblada.

En septiembre pasado se supo que el actor puso a la venta una de sus propiedades ubicada en Beverly Hills. Además, hace años fue propietario de un castillo francés de 2.888 metros cuadrados, diseñado por Richard Landry, cerca de Los Ángeles, que vendió en 2023 por 55 millones de dólares,y que recientemente ha sido adquirido, según varios medios americanos, por Paris Hilton.