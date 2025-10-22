Suscribete a
Así es la nueva mansión de 37 millones de dólares de Mark Wahlberg: un palacio inspirado en el lago di Como

El actor ha adquirido una ostentosa propiedad en el sur de Florida en una exclusiva zona conocida como la 'Calle de los Milmillonarios'

La nueva mansión de Mark Wahlberg
Araceli Nicolás

Las excentricidades forman parte de la vida de muchos famosos, desde sus mansiones, hasta sus coches tuneados. A esa lista hay que añadir una nueva, tras la noticia de que Mark Wahlberg ha adquirido una ostentosa mansión en el sur de Florida. Según ... la inmobiliaria de lujo Realtor, el actor habría desembolsado 37 millones de dólares (al cambio actual, 32 millones de euros) para comprar el Palazzio di Lago. Esta propiedad, ubicada en Stone Creek Ranch de Delray Beach, una exclusiva zona conocida como la 'Calle de los Milmillonarios', salió a la venta en abril pasado por 45 millones de dólares, aunque finalmente el actor la consiguió por debajo de esa cantidad.

