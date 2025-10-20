La mansión de película en Florida por la que The Weeknd va a pagar 47 millones de euros

Hay casas que parecen de película, incluso de fantasía. Y no es una frase hecha o una exageración: la realidad nos regala ejemplos uno detrás de otro de que no es así. El último es la mansión que va a adquirir el cantante The Weeknd ... en Florida, una obra arquitectónica que en las fotos aéreas parece hecha por inteligencia artificial; parece uno de esos render de cualquier proyecto que luego no se parecen en nada al resultado final. Pero no. La nueva casa de The Weeknd es tal y como la ves en las imágenes que incluimos en este reportaje, en el que te vamos a contar los detalles de una mansión valorada en casi 50 millones de euros.

Coral Gables es uno de esos suburbios de Miami ubicado en el entorno de Key Biscayne, una de las zonas más lujosas de toda la costa este de Norteamérica. En una ubicación privilegiada dentro de esta comunidad, una parcela de 6.000 metros cuadrados frente al mar en forma de V que ofrece no solo unas inmejorables vistas azules (del mar… y del cielo), sino también un grado máximo de privacidad, se levanta la vivienda que The Weeknd, según reporta el Wall Street Journal, va a adquirir en próximas fechas, puesto que tiene un contrato firmado para completar la compra gestionado por la inmobiliaria de lujo One Sotheby's International Realty.

Se desconoce el precio final de la operación, pero según otra inmobiliaria estadounidense, la finca se puso a la venta por última vez en junio de este año por un precio de 54,9 millones de dólares, algo más de 47 millones de euros al cambio. Según la misma fuente, el vendedor de la casa, el empresario de Illinois especializado en reutilización de aceite Steven Lempera la adquirió en 2019, antes de la pandemia, por 27,8 millones de dólares, la mitad de lo que The Weeknd va a pagar por la casa seis años después.

Juzga tú mismo con las fotos y nuestra descripción de la vivienda si el precio es justo o no. Aunque antes de hacerlo debes saber que el cantante ya pagó más dinero por otra mansión, la que tiene en Los Ángeles, una increíble residencia en el barrio de Bel-Air comprada en 2021 por 70 millones de dólares, 60 millones de euros al cambio. Fue la casa más cara de la zona aquel año.

Bar dentro de la vivienda one sotheby's realty

Así es es la nueva mansión de The Weeknd

La nueva mansión de The Weeknd en Coral Gables es especial. Empezando por la parcela, una península en forma de V que garantiza una visión total del mar desde toda la vivienda y la ausencia de casas colindantes. Es el agua y la vegetación lo que rodean a la construcción diseñada por el arquitecto Ramón Pacheco.

El jardín, inmenso, está coronado con una piscina de ensueño que se abre desde los pies de la casa, que tiene una zona de terraza exterior elevada sobre el terreno, hasta el borde del mar, justo en el pico de la parcela. De la piscina, más allá de su tamaño y de su forma, llama la atención el fondo, decorado con mosaicos de azulejos con patrones similares a corales que ofrecen un color realmente bonito a través del agua.

Piscina dentro de la finca

Pero no solo la piscina es única; también lo es el muelle que tiene la mansión en uno de sus laterales, con capacidad para acomodar el emplazamiento de un megayate de 60 metros de eslora: estamos hablando de yates como los que se ven en el Salón Náutico de Mónaco, que celebró recientemente su edición 2025.

Vivienda de The Weeknd one sotheby's realty

Si ponemos un pie dentro de la nueva residencia en Florida de The Weeknd, lo primero que encontramos es una majestuosa escalera flotante bifurcada, con dos caminos simétricos, y una lámpara a la altura de esta: es tal su dimensión que abarca las doble altura que tiene la vivienda en la entrada.

Majestuosa escalera principal one sotheby's realty

En la parte baja de la casa, como es habitual en estas mansiones, se concentran los espacios comunitarios, todos de enormes dimensiones, con unos techos altísimos y grandes ventanales para que la luz natural penetre en la casa. Destaca especialmente el gran salón de planta abierta desde el que se contempla el mar a través de sus inmensas ventanas, y también el comedor principal, que tiene capacidad para doce comensales.

Salón de la vivienda one sotheby's realty

En esta planta baja, la vivienda también cuenta con una sala de proyección que se puede aislar de la luz exterior a través de persianas y cortinas, y una sala extra con orientación a la terraza trasera, también abierta al exterior mediante ventanas de gran tamaño.

Toda la casa está decorada por muebles italianos de la firma Baxter, que aportan la elegancia y naturalidad a la vivienda que se aprecia en las fotos, mientras que las lámparas, como la citada del vestíbulo principal, son obra de Hidalgo Monci. El diseño también está presente en la cocina de la casa, diseñada por Mick De Giulio, un gurú del diseño de interiores especializado en cocinas.

La casa también cuenta con una pequeña cocina exterior en uno de los porches laterales de la vivienda, de forma que se puede atender directamente fuera de la casa, que también cuenta con una impresionante mesa de madera instalada sobre el césped, frente al mar.

Cocina de la casa one sotheby's realty

En la planta superior de la casa adquirida por The Weeknd se ubican los espacios privados de la vivienda. En total, la construcción alberga ocho habitaciones y nueve baños completos, lo que da pistas sobre las dimensiones de la espectacular mansión del cantante.

De todas ellas llama especialmente la atención la suite principal, que incluye un baño con spa, un salón privado y uno de esos vestidores que sueñan tener quienes disfrutan de la moda, calzado y complementos. Las vistas, con Miami al horizonte y la bahía Vizcaína en primera instancia, son inmejorables desde toda la suite.

Dormitorio principal one sotheby's realty

Una casa de estas características no estaría completa si sus espacios extra, que en este caso son un bar privado, una oficina de trabajo y reunión, y un gimnasio completo equipado, como no podía ser de otro modo, con los mejores equipos de entrenamiento del mercado.