Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por la ola de criminalidad que atraviesa el país
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 10 de octubre

Los cinco superyates más espectaculares vistos en el salón náutico de Mónaco

El Monaco Yatch Show es la feria más importante del sector de los yates de lujo para alquiler y venta. Este año se han visto embarcaciones valoradas en hasta 250 millones de euros. Te las mostramos

Alquilar un yate de lujo este verano: «Puede costar hasta un millón de euros por semana»

Salón náutico de Mónaco
Salón náutico de Mónaco Monaco Yatch Show
Rubén García

Rubén García

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El último fin de semana de septiembre, Port Hercule, el puerto de aguas profundas de Mónaco, se convierte en el epicentro mundial del lujo con la celebración del Monaco Yacht Show, la feria de barcos de lujo más importante del mundo.

Entre el 24 ... y el 27 de septiembre se pudieron contemplar en Port Hercule —y pisar, solo quienes tuvieron acceso a las visitas exclusivas que se organizan durante el evento— in situ más de un centenar de superyates disponibles para compra y alquiler. No todos son embarcaciones nuevas: hay algunas de años recientes que nunca antes habían formado parte de la exposición de la que es la feria más importante del sector.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app