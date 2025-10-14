Así es el ático de Calvin Klein vendido por más de 2,5 millones de euros en Nueva York

Calvin Klein es uno de los nombres más importantes de la historia de la moda estadounidense. Fundador en 1968 junto a Barry K.Schwartz de la marca re ropa homónima, popular como pocas, gracias en buena medida a sus colecciones de ropa interior con ... estrellas del deporte, el diseñador es un neoyorquino de pura cepa. En la ciudad de los rascacielos nació en 1942, y en Manhattan ha fijado su residencia principal y su estudio desde hace décadas. Siempre, en las alturas, ya que las viviendas favoritas de Calvin Klein, como buen neoyorquino, son los áticos. Prueba de ello es el penthouse de lujo convertido en estudio de trabajo donde ha desarrollado buena parte de sus colecciones de moda, una propiedad que acaba de ser vendida por más de dos millones y medio de euros.

Vistas desde la vivienda Anton Brookes | H5 Photography

Ubicado en el distrito de galerías de Chelsea, en lo más alto de la Chelsea Arts Tower (piso 18), el ático estudio de Calvin Klein «refleja plenamente el estilo característico del diseñador«, afirma Elizabeth Mercedes Berk, del equipo de Mercedes Berk en Engel & Völkers, responsable de la venta. El gusto del artista en lo que a la decoración se refiere destaca por las líneas limpias y muy minimalistas, de apariencia sencilla aunque con piezas únicas, ya sean muebles, sofás u obras de arte. Es clave en esta apariencia el suelo de hormigón pulido que aparece en todas las estancias de la casa.

Calvin Klein pagó cuatro millones de dólares por esta oficina en 2006, el año en que se divorció de Kelly Rector. El modista encargó su diseño al arquitecto Richard Gluckman, que profundizó en el ya explicado gusto de su cliente. Con 307 metros cuadrados de superficie y unos techos altos de hasta 3 metros de altura, el espacio está dominado completamente por la luz natural gracias a sus paredes de cristal de suelo a techo.

Las vistas desde el ático Anton Brookes | H5 Photography

La distribución incluye, entre otras dependencias, un espacio de trabajo abierto y diáfano muy amplio, una recepción principal y una cocina con una terraza de 39 metros cuadrados desde la que se puede contemplar Hudson Yards, el río Hudson y también el horizonte de Manhattan. En todos los espacios interiores aparece el suelo de hormigón pulido, un elemento clave en ese deseo de Calvin Klein por potenciar las líneas limpias y minimalistas.

Como detalle especial, Elizabeth Mercedes Berk destaca la mesa de conferencias metálica de 7,3 metros de altura, una pieza que tuvo que ser elevada hasta el ático de Calvin Klein con la ayuda de una grúa.

Mesa de conferencias Anton Brookes | H5 Photography

En 2019, Calvin Klein puso a la venta este impresionante ático en Manhattan por 6,5 millones de dólares, pero no hubo movimientos alrededor de la propiedad, cuyo precio rebajó recientemente hasta los 3,4 millones de dólares. Finalmente, tal y como confirma Engel & Völkers, la propiedad ha sido vendida por un precio que supera los 3 millones de dólares, 2,57 millones de euros al cambio.

Oros áticos de Calvin Klein en Nueva York

Calvin Klein ha mantenido la misma oficina en los últimos 20 años, pero ha sido habitual en el diseñador el cambio de domicilio a lo largo de su vida, aunque siempre sin mover su residencia principal de la ciudad de los rascacielos.

Que haya trascendido, Calvin Klein ha vivido en al menos dos áticos de superlujo en Nueva York en distintos momentos de su vida. Ambas son viviendas realmente especiales, aunque no tienen nada que ver arquitectónicamente hablando la una con la otra.

Por un lado, Calvin Klein vivió en un ático con vistas a Central Park con una característica forma de cubo de cristal, un diseño moderno para una vivienda tipo dúplex que cuenta con 4 dormitorios, otros tantos cuartos de baño, un comedor, una sala de estar con chimenea y otra de lectura. En el lado sur, el ático tiene una cocina, un comedor y un espacio de lavandería.

Además, el diseñador, que ordenó la reforma del ático que supuso la sustitución de sus paredes por la estructura de cristal mencionada, cuenta con un jacuzzi en su azotea.

Una terraza de casi 200 metros cuadrados pone la guinda al ático en el que vivió durante dos etapas, en los 80 y los 90 respectivamente, Calvin Klein. La última vez que se puso a la venta, hace más de una década, el precio de venta demandado ascendía a 35 millones de dólares.

Por otro lado, diversos medios norteamericanos publicaron en su día que Calvin Klein también vivió en uno de los áticos más singulares de la ciudad de Nueva York, ubicado en la azotea del antiguo edificio de la policía de la ciudad (NYPD ) entre 1909 y 1973.

El ático es en realidad un cuádruplex abovedado localizado en Little Italy en un edificio de estilo neoclásico que se convirtió en viviendas de lujo en el año 1988. La casa en cuestión, de 510 metros cuadrados, tiene cuatro dormitorios, un ascensor interior y una gran escalera de caracol, una sala en la torre del reloj abovedada que corona el edificio (era la antigua sala del mecanismo del reloj, de hecho), cinco baños, un patio ajardinado y una terraza exterior. En este vídeo puedes visitarlo por dentro virtualmente.

Este ático que perteneció a Calvin Klein, y según fuentes como el The New York Post, también a la extenista Steffi Graff, se vendió a comienzos de la década, en plena pandemia, por un precio cercano a los 10 millones de euros. Entonces ya no pertenecía a Calvin Klein, que hace años que no residía en este ático, su gran debilidad para residir en la ciudad que le vio nacer, Nueva York.