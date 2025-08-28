Leonardo DiCaprio pone a la venta su casa de película en Malibú por 20 millones de euros

Siendo Leonardo DiCaprio, con ese bagaje de personajes elegantes, cada cual en un contexto distinto y a su manera, en el cine, y con un estilo personal impecable de puertas para afuera —por no decir que parece haber hecho un pacto con el diablo para parecer joven eternamente, como si se hubiera congelado aquel veinteañero de La Playa o de Titanic—, uno se espera que su casa (o casas, en plural) sea de película. Y… efectivamente lo son. Al menos, la mansión que ha puesto a la venta recientemente, este mismo verano, ubicada en primera línea de playa en Malibú. Si tienes unos 20 millones de euros en el banco puede ser tuya, pero como es poco probable que así sea, deja que te la mostremos en detalle para que puedas habitarla en alguno de tus sueños.

Casas como esta de DiCaprio en Malibú te son muy familiares por el cine. Pasa con los chalets en altura con escaleras que dan directamente al Pacífico como con Times Square: parece que has estado muchas veces allí. Las películas tienen la culpa. Pero no por ello pierden atractivo. Desde luego, no la vivienda que el actor compró hace apenas cuatro años por 13,75 millones de dólares (casi 12 millones de euros) según diversos medios norteamericanos y que ahora está a la venta por casi diez millones de dólares más.

Noticia Relacionada Así es The Manor, la mansión californiana más grande que la Casa Blanca, vendida por 95 millones de euros Rubén García La casa, construida por el magnate de la televisión Aaron Spelling, ya fallecido, ha sido adquirida por el ex CEO de Google, Eric Schmidt

Ubicada en la Pacific Coast Highway de Malibú, dentro de Blue Whale Estates, una pequeña comunidad privada asentada en una área de Malibú que no se vio afectada por los terribles fuegos del pasado mes de enero —afectaron a múltiples viviendas de lujo, muchas de ellas icónicas, de primera línea de playa—. En concreto, la casa en cuestión se llama The Encinal Beach House y, según Coldwell Banker, la inmobiliaria que la vende, está ubicada justo en una cala conocida como El Sol.

La citada inmobiliaria explica que en la zona donde se levanta la casa de Leonardo DiCaprio tiene una «increíble ubicación frente al mar que combina tranquilidad y un estilo de vida interior y exterior», siendo una de las pocas propiedades en esta zona de Malibú con salida directa a la arena de la playa.

Terraza de la vivienda Coldwell Banker®

Una vivienda de lujo clásica de Malibú

Arquitectónicamente hablando, como se aprecia en las fotos, la mansión que vende Leonardo DiCaprio en Malibú tiene todos los atractivos de las clásicas casas en la playa de esta zona privilegiada del extrarradio de Los Ángeles.

Construida en 2005, la vivienda tiene dos plantas en las que se reparten cinco baños y cuatro dormitorios, además de espacios comunes amplios como salones y cocina, todo con orientación al mar, inundado de luz natural a través de sus numerosas ventanas repartidas en sus casi 300 m2 de superficie.

Cocina de la casa que pone a la venta Dicaprio Coldwell Banker®

Los suelos en madera de roble, el vidrio de sus paredes, sus techos altos y la amplitud de sus salas de estar son algunas de las características que destacan de la vivienda. Llama la atención especialmente el detalle del vidrio, y es que todas las habitaciones cuentan con puertas fabricadas en este material que se abren a balcones y patios, en función de la habitación, que a su vez dan al mar, lo que permite percibir en todo momento ese placer único que es, en un lugar cálido todo el año como Malibú, la brisa marina.

Que en su emplazamiento domine el clima cálido no impide que la vivienda que vende Leonardo DiCaprio, que por algo es de lujo, tenga chimenea, puesto que hay meses más frescos en Malibú. De hecho, la suite principal cuenta con su propia chimenea, garantizando así el máximo confort de los huéspedes principales. Y, cómo no, en esta misma suite, uno de los baños es tipo spa: incluyen bañera y ducha de vapor. Un amplio vestidor completa la habitación principal, más amplia y mejor equipada que las otras tres suites de la casa.

Comedor de la casa Coldwell Banker®

En su superficie exterior, que no es tan amplia como en otras mansiones de las celebrities por la peculiaridad del entorno en el que está levantada —Malibú es una estrecha franja de casas entre la carretera de costa, los acantilados y el Pacífico—, no faltan detalles que aportan valor a una casa como esta. Por un lado, la zona de barbacoa al aire libre, ubicada en un entorno ajardinado rematado con un jacuzzi que es la guinda del pastel. Uno se imagina perfectamente disfrutando de las noches de verano mientras se relaja en este espacio de la propiedad, que también tiene sauna y ducha en esta zona del jardín.

Jacuzzi exterior Coldwell Banker®

Concebida como vivienda vacacional

La vivienda —prácticamente ninguna en Malibú lo es, ya que muchas son segundas residencias o residencias vacacionales de sus pudientes propietarios— no es la casa principal de Leonardo DiCaprio, que tiene, como tantas otras celebrities de su caché, un amplio patrimonio inmobiliario en su haber.

Sin ir más lejos, cerca de Malibú, en Hollywood Hills, DiCaprio adquirió hace ya muchos años (en los 90) su primera casa, una mansión que compró a Madonna por unos 3,5 millones de euros según la prensa norteamericana. Hace unos años, DiCaprio adquirió una mansión vecina por 10 millones de euros.

La de Malibú tampoco es su primera casa en la zona. Precisamente la adquirió cuando vendió su primera propiedad en la zona, una vivienda que vendió en 2021 y que sí se vio afectada por los incendios del pasado invierno.

MÁS INFORMACIÓN El palacete de dos millones de euros de Will Smith que nunca ha utilizado y ahora ha puesto a la venta

Ahora, apenas cuatro años después de comprarla, Leonardo DiCaprio pide casi 20 millones de euros por la mansión, casi un 40% más de lo que le costó tras la pandemia. Mientras encuentra comprador, conocedor de la dificultad que conlleva para una propiedad de este valor, DiCaprio ha puesto la casa también en el mercado del alquiler. Un mes de renta en la propiedad cuesta 65.000 dólares, algo más de 55.000 euros mensuales al cambio.