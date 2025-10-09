Cristiano Ronaldo supera a Messi en patrimonio: estos son los negocios que le han convertido en milmillonario

Apenas unas semanas después de que el extenista Roger Federer se convirtiera oficialmente en milmillonario tras el éxito de la firma deportiva de la que es accionista, On, otro deportista, en este caso todavía en activo, Cristiano Ronaldo, ha entrado en el selecto club ... de las personas más ricas del planeta, con un patrimonio neto superior a los 1.000 millones de dólares. Esto es, más de 856 millones de euros. Ronaldo es el primer futbolista que lo consigue.

Según el Bloomberg Billionaires Index, el patrimonio neto actualizado de Cristiano Ronaldo asciende a 1.400 millones de dólares, casi 1.200 millones de euros al cambio. A diferencia del citado Roger Federer, o de Michael Jordan, también milmillonario, el principal motivo que ha permitido al astro del balón ampliar su patrimonio neto más allá de la frontera de los 1.000 millones no es de índole empresarial, sino deportivo: el contrato de renovación que firmó con su club, el Al-Nassr, valorado según distintas fuentes en 400 millones de dólares, unos 342 millones de euros.

Ronaldo, con este contrato profesional, supera a Leo Messi y otros futbolistas y exfutbolistas millonarios como David Beckham, que no puede presumir de formar parte del club de los milmillonarios. Sí otro deportista en activo de la misma quinta que Cristiano Ronaldo, el jugador de Los Angeles Lakers, Lebron James.

Cristiano Ronaldo gtres

Los contratos publicitarios y negocios de Cristiano Ronaldo

Aunque es el salario que cobra en el Al-Nassr lo que ha supuesto el gran salto económico que ha dado el patrimonio neto de Cristiano Ronaldo, las cuentas no salen: para ser milmillonario suma grandes beneficios en su faceta de modelo y en la de empresario.

Cristiano, que cuenta con una de las mejores colecciones de coches de lujo entre las celebrities y también con una colección de relojes de valor incalculable, mantiene acuerdos publicitarios en activos con firmas como Nike.

Además, ha ido diversificando con el paso de los años sus inversiones empresariales a través de sus compañías, CR7 SA y CR7 Lifestyle.

Clínicas capilares

Hace ya más de una década que Cristiano Ronaldo invirtió en un negocio emergente a lo largo de la década pasada, todavía en crecimiento: las clínicas especializadas en injertos capilares.

Insparya es el nombre de sus centros, que están ubicados en ciudades como Madrid, Marbella, Lisboa, Oporto o Braga, entre otras. A lo largo de la presente década ha seguido expandiendo esta línea de negocio: en 2022, por ejemplo, abrió en Valencia un centro que tiene 1.600 metros cuadrados de superficie, 12 salas de microtrasplante capilar y un equipo de casi cien profesionales. La inversión total ascendió a 2 millones de euros. Y acaba de inaugurar una nueva clínica en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Hoteles

Muy famosos son también los hoteles de Cristiano, de nombre Pestana CR7, presentes en el centro de ciudades como Madrid, Lisboa o Nueva York. Estos hoteles de lujo también han dado el salto a Marrakech.

Esta inversión de Cristiano Ronaldo se inició hace una década, en 2015, cuando fundó la línea CR7 Lifestyle Hotels de la mano del grupo hotelero Pestana, creando una joint venture valorada entonces en 75 millones de euros.

Cadena de gimnasios

Junto a la compañía estadounidense Crunch, Cristiano Ronaldo también ha desarrollado en los últimos años una cadena de gimnasios que lleva sus icónicas siglas por nombre, CR7.

Está presente en buena parte de España mediante el formato franquicia y también en distintos lugares de Portugal.

Marcas y líneas propias

Mucha gente sabe que Cristiano pone su nombre a hoteles y gimnasios, pero no tantas personas conocen que el futbolista portugués también tiene una línea de ropa interior con sus siglas, CR7 Underwear; otra de perfumes, CR7 Fragances; y una más de calzado, CR7 Footwear.

Además, junto a Jacob&Co, una de sus firmas de relojes favoritas y una también de las más lujosas y extravagantes del mundo, Cristiano Ronaldo ha dado forma a su propia línea de relojes: Epic X CR7.

Otros negocios de Cristiano Ronaldo

Además de todos los negocios mencionados, Cristiano Ronaldo sustenta su patrimonio neto en los beneficios que le ofrecen también otras colaboraciones empresariales menos mediáticas.

Es el caso de su participación en la marca de agua embotellada Ursu, proveniente de El Oso, en Ávila; la aplicación del móvil especializada en vida saludable Erakulis; o la pulsera inteligente Whoop, que utilizan muchas estrellas del deporte de talla mundial como la número 1 del mundo del tenis femenino, Aryna Sabalenka.

Además, Ronaldo también ha invertido en empresas del mundo de la comunicación como Medialive, que es dueño de cabeceras portuguesas como Correio da Manhã, CMTV, Jornal Record y Canal NOW, y del vidrio y porcelana, artesanía arraigada en Portugal, a través de la adquisición del 10% de Vista Alegre.

Por último, el año pasado, Cristiano Ronaldo se hizo con el 100% de las acciones del Lisboa Racket Centre, un centro especializado en deportes de raqueta situado en la capital portuguesa.