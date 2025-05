La colección de vino de Jimmy Butler, estrella de la NBA y amigo personal de Carlos Alcaraz

Jimmy Butler es una estrella atípica de la NBA. Durante toda su carrera deportiva, dilatada puesto que ya es un veterano de 35 años con 14 campañas a sus espaldas en la mejor liga de baloncesto del mundo, ha tenido siempre fama de tipo duro, un estereotipo que no encaja, a priori, con sus gustos particulares. Por ejemplo, le gusta tanto el tenis que se ha hecho amigo personal de Carlos Alcaraz a raíz de un torneo en Estados Unidos donde quiso ver en acción al tenista español. Desde entonces, le hemos visto en la grada en varios partidos importantes animando al murciano, que incluso le ha invitado al palco donde tiene a su equipo de confianza. Pero no es el tenis la afición más peculiar de Jimmy Butler, que estos días busca el anillo de la NBA con su nuevo equipo —dejó Miami y fichó a mitad de temporada por los Golden State Warriors de Stephen Curry—, sino la pasión que siente por el mundo del vino, que le ha llevado a tener una colección privada con más de 11.000 botellas. Sobre todo, de vinos franceses e italianos, con los que agasaja a sus amigos e invitados cuando está en su residencia de San Diego, donde guarda alrededor de 7.500 botellas en una bodega privada espectacular.

Estos detalles los ha compartido Jimmy Butler en un reportaje con el medio de su país Robb Report, que ha podido colarse en la casa del baloncestista en California, precisamente tierra de vino también, y estado en el que ahora juega por primera vez en su carrera deportiva Butler, que antes de llegar a la bahía de Oakland, en San Francisco, para jugar con los Golden State Warriors, fue la estrella de los Chicago Bulls y los Miami Heat, equipo al que capitaneó a una final de la NBA, el año del confinamiento (2020), que su equipo perdió ante los Lakers de Lebron James. Entre medias de ambas etapas —de seis años cada una— jugó también una temporada en los Minnesota Timberwolves y en los Philadelphia 76ers.

Si lo tuyo no es la NBA, quizá no conozcas bien a Jimmy Butler, perjudicado a nivel mediático por ser coetáneo con una de las mejores generaciones de jugadores de baloncesto del mundo, con el citado Lebron, James Harden, Kevin Durant o Stephen Curry, ahora compañero de Butler en los Warriors, entre otros. Por esta razón, y porque es importante situar su recorrido en la liga, hemos resumido el currículo de Jimmy Butler antes de confesarte —lo ha hecho él, en realidad— de dónde le viene su pasión por el vino. La historia no tiene desperdicio.

La estrella de Hollywood que «enganchó» a Butler al vino

Corría el año 2013 cuando el ahora amigo de Carlos Alcaraz vivió una experiencia que le cambió la vida: de no beber vino pasó a empezar a coleccionar botellas de las mejores bodegas del planeta, confeccionando su colección particular, con 11.000 botellas, en poco más de una década.

Aquel año, el jugador de la NBA era la joven estrella de los Chicago Bulls. El 13 de septiembre, un día antes de su cumpleaños, el actor de Hollywood Mark Wahlberg estaba en la ciudad del viento rodando Transformers. El actor y su séquito se pusieron en contacto con los Bulls —según la versión compartida por el propio Jimmy Butler en la citada entrevista— para jugar en sus instalaciones de entrenamiento del equipo, escogiendo al propio Butler para jugar un partido con él.

Wahlberg invitó a Jimmy Butler al set de rodaje, y en un descanso le llevó a su tráiler —el alojamiento privado de las estrellas de cine en los rodajes— para invitarle a una copa de vino. Ese vino era un Sassicaia 2010, el primero que probó el jugador de baloncesto y su favorito pese a que después ha probado muchos más.

Se trata de un vino de la región de Toscana que se produce al menos con al menos el 80% de las uvas Cabernet Sauvignon y el 20% de las uvas rojas típicas de esta zona de Italia rica en viñedos. En la colección privada de Jimmy Butler están presentes todas las añadas de este vino italiano D.O.P. Bolgheri, a la que da nombre de una ciudad ubicada al sur de Livorno. Una botella del vino favorito de Butler no baja de 300 euros y, si es de sus mejores añadas, se puede disparar hasta sobrepasar holgadamente las cuatro cifras, como se puede comprobar con una sencilla búsqueda en internet del vino en el mercado español. Al parecer, Jimmy Butler tiene entre 500 y 600 de este vino en su poder en su lujosa vivienda a las afueras de San Diego.

El Sassicaia, no obstante, no es la única joya embotellada que guarda en la espectacular bodega de su mansión privada Jimmy Butler: también es un gran aficionado al vino de Borgoña, región francesa en la que incluso ha disfrutado de períodos vacacionales que ha aprovechado para cultivar un situ esta pasión por la enología que procesa por «culpa» de Mark Wahlberg —también visitó Bolgheri en 2018—.

Según el reportaje de Robb Report, en la colección de la estrella de la NBA también hay alguna botella de vino de Burdeos de primera cosecha y, entre sus Borgoña, tiene rarezas que datan de 1940 en adelante. De los primeros, su favorito es el Château Lynch-Bages, un vino cuya botella ronda los 170 euros en nuestro país si bien la favorita de Jimmy Butler, de la añada 2010, tiene un precio de mercado mucho más alto.

No faltan tampoco en su colección otros de los mejores vinos franceses, como Château Margaux, Petrus, Lafitte, Montrose o Château Cos d'Estournel, un vino de Burdeos que el jugador de la NBA se llevó a casa en versión magnum —«botella grande», según sus palabras textuales—. Lástima no saber la añada de su compra, ya que el precio varía mucho en función de ello.

No sabemos tampoco, aunque confiesa que las tiene entre sus 11.000 botellas de vino, qué bodegas españolas están representadas en la colección de Jimmy Butler, que también posee botellas de vinos producidos en mercados emergentes como Australia y Sudáfrica.

Con ellas, en función de algún detalle personal, deleita y homenajea a sus invitados. Él mismo lo confiesa en las páginas de Robb Report: «Les pregunto: 'Oye, ¿en qué año naciste? ¿En qué año te graduaste del instituto? ¿En qué año te graduaste de la universidad? ¿En qué año hiciste esto?' Y bien, esa es la botella que vamos a beber, tengo la perfecta para ti, ¡bum, bum, bum!'«, dice.

Jimmy Butler gtres

El tiempo dirá si, como han hecho otras estrellas del deporte, invierte en viñedos —el valle californiano de Napa lo tiene ahora a poco más de una hora en coche desde San Francisco—Jimmy Butler. De momento, sí lo ha hecho en otras de sus grandes pasiones gourmet, el café. Butler ha abierto el primer local de The Bigface, que combina cafetería con tienda ropa. Lo ha hecho en en el Design District, ciudad en la que echó raíces como jugador de los Heat, donde acarició el anillo de campeón de la NBA que se le resiste.

Haga lo que haga en el futuro en el mundo del vino (y del café) Jimmy Butler, y gane o no un anillo de campeón de la NBA, queda claro que a lo largo de su carrera como baloncestista profesional ha afinado su gusto personal. Si hace diez años se hizo viral por estrenar en su casa de Chicago un acuario gigante de casi tres toneladas con forma de radiocassette retro, ahora es noticia por tener una de las bodegas privadas más espectaculares (y elegantes) del mundo en su vivienda a las afueras de San Diego.