De Hamilton a Max Verstappen o Fernando Alonso: los relojes de lujo de los pilotos de Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton demostró en su primera visita a Maranello, las instalaciones míticas de Ferrari, su nueva escudería, por qué es uno de los grandes iconos masculinos de estilo del momento. Con un look con aires italianos, demostrando el inglés que no da puntada sin hilo, escogió un traje cruzado y un largo abrigo negro sobre sus hombros al que puso la guinda con un detalle que no pasó inadvertido para los amantes de los relojes de lujo: un Richard Mille, firma que colabora activamente con la escudería del Cavallino Rampante.

Este outfit de Lewis Hamilton, con zapatos —modelo 'Caraca' de Louboutin— y reloj exclusivo incluido, y el reciente anuncio de TAG Heuer de su regreso como cronometrador oficial de la Fórmula 1, cuyo vínculo comenzó en 1971 cuando se asoció la relojera suiza precisamente con la escudería Ferrari —posteriormente lo hizo también con McLaren y Red Bull Racing, poniendo su experiencia al servicio de pilotos históricos como Ayrton Senna y Max Verstappen—, nos ha llevado a girar la vista y buscar en la hemeroteca reciente las muñecas de las grandes estrellas del circo de la Fórmula 1.

Tag Heuer, por cierto, presentó a final de año el modelo TAG Heuer Formula 1 Chronograph, un homenaje a este vínculo que acompaña al anuncio de su regreso como cronometrador oficial.

Hasta ahora, nos había dado, lógicamente, por mirar en qué volantes ponían sus manos cuando salían del circuito de turno. Por eso, habíamos hablado del Mercedes AMG PureSpeed, un prototipo sin techo ni parabrisas que la firma presentó en la víspera del último Gran Premio de Mónaco, o de la colección de coches de Fernando Alonso, que recientemente ha añadido a su garaje una unidad del Ford GT Holman Moody Heritage Edition, una edición limitada de la marca norteamericana con la que se deja ver el piloto asturiano últimamente por las calles del Principado.

Sin embargo, los coches de lujo no es lo único que atrae a los pilotos de Fórmula 1, que tienen dudas a la hora de sumarse a la indiscutible tendencia del momento entre las celebrities masculinas de la música, el deporte y las finanzas: la de los relojes exclusivos. Desde Mark Zuckerberg a J Balvin, desde Cristiano Ronaldo hasta Leo Messi pasando por su buen amigo Neymar, todos invierten un bocado de sus respectivas fortunas en algunos, no pocos, de los relojes más caros del mundo. Y los pilotos de Fórmula 1 no son menos.

Los relojes de las estrellas de la Fórmula 1

Estos son algunos de los modelos más exclusivos que han lucido en los últimos tiempos en sus muñecas los pilotos más conocidos de la Fórmula 1, aquellos que conducen los volantes más exigentes y demandados.

1 Lewis Hamilton con un IWC «150 Years» Constant Force Tourbillon Instagram @lewishamilton Lewis Hamilton

El piloto inglés Lewis Hamilton es un buen aficionado a coleccionar relojes de lujo. Antes de su estreno con Ferrari le habíamos visto lucir, por ejemplo, un IWC «150 Years» Constant Force Tourbillon valorado en 250.000 euros y un Patek Philippe Nautilus de 18 quilates en oro blanco, y para su primera visita a Maranello escogió un Richard Mille que es un homenaje a su nuevo país de acogida, Italia: el RM 67-02 «Italy», valorado alrededor de los 300.000 euros.

Este reloj extraplano, una de esas joyas ligeras que solo Richard Mille, con su corazón deportivo, sabe hacer, se estrenó en 2024 y tiene como detalle grueso más representativo la combinación de colores: rojo, blanco y verde, como la bandera italiana. La caja del reloj está hecho en Carbon TPT, material que consiste en superponer láminas de fibra de carbono muy finas. Por ello, es superligero y muy confortable, además de hiperresistente.

2 Fernando Alonso con un exclusivo reloj de Richard Mille x @richardmille Fernando Alonso

Otro de los pilotos de Fórmula 1 vinculados a la relojera suiza Richard Mille es Fernando Alonso. El español no suele llevar reloj —lo suyo son los coches exclusivos, como los modelos irrepetibles que colecciona en su museo asturiano—, pero a comienzos de esta década firmó una colaboración con la citada casa de la que salió el RM 47 Tourbillon.

Se trata de un exclusivo modelo del que se fabricaron 75 unidades y para el que Richard Mille quiso inspirarse en la cultura tradicional japonesa, fuente de inspiración para el piloto español desde los inicios de su carrera. «Remonta a los orígenes de la tradición artesanal japonesa y propone una alegoría del Bushido, el código ético samurái cuyos valores aún prevalecen en la sociedad japonesa», explicó Rm cuando presentó un reloj que tiene un valor en el mercado de segunda mano cercano al millón de euros.

3 Lando Norris con su reloj de lujo instagram @vertigo1983 Lando Norris

Lando Norris, como a Fernando Alonso, le gustan especialmente los coches exclusivos, pero a diferencia del asturiano, el piloto británico sí que suma a esta afición la del gusto por los relojes de lujo.

Por eso, recientemente se dejó ver por las calles del principado de Mónaco mientras pilotaba su precioso Ferrari F40 —con el que sufrió un accidente poco después— luciendo un Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Openworked 'Cactus Jack'.

El reloj, que forma parte de la colaboración con la marca del rapero Travis Scott y su marca Cactus Jack, cuenta con detalles únicos como el título de un disco del artista, 'Utopia is a state of mind' («la utopía es un estado mental»), grabada en la caja.

El reloj en cuestión es una edición limitada a 200 piezas con un precio alrededor de los 200.000 euros cada una.

4 El piloto Carlos Sainz instagram @carlossainz55 Carlos Sainz

A Carlos Sainz, durante su última etapa en Ferrari antes de firmar por la escudería Williams, le vimos promocionar la edición especial que Richard Mille diseñó en colaboración con Ferrari, el UP-01 Ferrari. El reloj, que apenas pesa tres gramos y es uno de los favoritos de Pharrell Williams, tiene un precio de 1,7 millones de euros, ni más ni menos.

Pero este no es el único reloj de lujo que tiene en su poder el piloto madrileño. Sin ir más lejos, hace un par de años, tras subir al podio en el Gran Premio de Italia, fue noticia porque le intentaron robar en las calles de Milán otro modelo de Richard Mille, el RM 67-02, precisamente el mismo reloj que escogió Lewis Hamilton, en su versión 'Italia', para su estreno como piloto de Ferrari, tomando el relevo de Sainz en el puesto.

El modelo de Carlos Sainz es una versión de Richard Mille en colaboración con el tenista alemán Alexander Zverev cuyo precio, según la propia web de la marca, es de 300.000 euros al cambio.

5 TAG Heuer Monaco Split-Second Chronograph tag heur Max Verstappen

Del actual campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, ya por derecho propio uno de los mejores pilotos de la historia, no podemos elegir otro reloj que no sea el TAG Heuer Monaco Split-Second Chronograph que la marca suiza diseñó en exclusiva para él.

Se trata de una pieza que la casa regaló a Verstappen antes de la celebración del último Gran Premio de Mónaco. El reloj es una versión del icónico modelo de la marca, con señas de identidad como la esfera cuadrada y la integración de la caja gracias al uso del zafiro, pero con detalles contemporáneos como la integración del titanio grado 5, que convierte al reloj en un modelo ultrarresistente.

Además, el reloj, único en el mundo, cuenta con guiños personalizados para su dueño, Max Verstappen, como la inscripción de sus tres primeros campeonatos mundiales —2021, 2022, y 2023— y su nombre inscrito en el minutero, junto a su logo, una cabeza de león, y el lema 'World Champion' («campeón del mundo»), además de su número, el 1, grabado en el rotor del reloj, cuya correa está fabricada en piel de becerro.

El reloj, en su versión estándar tiene un precio superior a los 150.000 euros, pero la edición especial de Verstappen multiplicará esa cifra.

6 Charles Leclerc instagram @charles_leclerc Charles Leclerc

Cerramos esta selección de relojes de lujo de los pilotos de Fórmula 1 de vuelta a Ferrari, como no podía ser de otra forma, ya que el Cavallino Rampante es la imagen por antonomasia de esta competición deportiva.

Lo hacemos para señalar otro modelo de Richard Mille, el RM 72-01 «Lifestyle Flyback Chronograph» fabricado en titanio, un reloj que tiene en su poder el piloto monegasco Charles Leclerc, compañero la próxima temporada en Ferrari de Lewis Hamilton.

Este modelo de la marca suiza —también posee, cómo no, un RM 67-02—, el primero en incorporar un movimiento completamente interno, tiene un precio en el mercado que ronda los 280.000 euros.