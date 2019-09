Ropa vintage para hombre: claves de una moda ajena al paso del tiempo

Una de las mejores cosas que está experimentado la moda es que las tendencias ya no llevan todas al mismo camino. En la actualidad, la diversidad está reflejada también en las bifurcaciones del mismo, que ofrecen las distintas firmas de un sector que cada vez abre más sus brazos para recibir por igual a todos los estilos. Por eso conviven al mismo tiempo, por ejemplo, dos formas de expresarse con la ropa tan distintas entre sí como son la vanguardia del estilo más urbano y deportivo con la apuesta nostálgica de mirar hacia el pasado, el de la ropa vintage, nuestro protagonista en las siguientes líneas.

Cualquier tiempo pasado fue mejor

Para algunos, lo retro es la herencia del exitoso movimiento hipster, cuyo zénit ya pasó aunque su legado siga muy palpable. Para otros, directamente es lo mismo. Desde luego, comparten muchas características, como ese gusto por vestir como lo hacían nuestros padres y esa búsqueda de la inspiración en el pasado para vestirse en el presente.

Piezas que parecían desterradas regresan con fuerza al armario - Instagram @richardbiedul

Forman parte de ello hombres que suelen llevan por bandera el menos es más y, sobre todo, el gusto por no perder de vista la historia en ninguna de sus vertientes, tampoco la moda. Son ese tipo de personas que disfrutan, por ejemplo, con esas series y películas de época en las que el vestuario es un personaje más. Se dejan inspirar por el Nueva York de los 60 y los 70 que refleja ‘Mad Men’; por las camisas de manga corta de estilo bolera que tanto brillan en los 50 de ‘The Marvelous Mrs Maisel’; incluso por los jeans y deportivas ochenteras que ‘Stranger Things’ ha rescatado; al igual que lo hacen por todas esas chaquetas míticas como la ‘ perfecto’ o el ‘ trench’ que nunca se irán gracias a que James Dean y Humphrey Bogart las encumbraron desde ese altavoz para la moda que fue el cine en el siglo XX.

La verdad, es que si hablamos de elegancia, se hace bueno el manido refrán de ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’. De hecho, es este uno de los pocos casos en los que sí es justo. No es que la moda contemporánea no lo sea sino que lo es de un modo antagónico al primar otros factores como la comodidad por encima del resto.

¿Qué es retro y qué no?

Lo mejor que tiene tener gusto por la ropa retro es que, al abarcar tanto espacio de tiempo, aunque sea del pasado, las opciones se multiplican. Hay muchísimas prendas que se ajustan a lo que representa el término vintage. Desde el el traje de tres piezas hasta la ochentera ‘sherpa ‘trucker’ de Levi’s. No tienen nada que ver entre ambos, excepto que son vintage. Pero si no tenemos la curiosidad por conocer su origen, puede ocurrir -de hecho, ocurre- que un chico joven pueda pensar hoy en día que ponerse un traje con camiseta básica debajo es vanguardista y novedoso, y que nunca se ha hecho antes, cuando la realidad es que en los años 90 era el pan nuestro de cada día -véase ‘Corrupción en Miami’-.

La estética relajada es clave en el armario vintage - Instagram @brockdehaven

Sirva este ejemplo para demostrar que estamos ante una muñeca Matrioshka en la que un estilo dentro de otro tiene cabida si hablamos de vintage. Es más, incluso el deportivo, el rey del siglo XXI en las generaciones más jóvenes, al que hemos calificado como lo opuesto a lo que llevaban las generaciones previas, tiene realmente donde inspirarse, como demuestra el regreso con fuerza no hace tanto de las chaquetas de chándal de tactel, de marcas que parecían haber caído en el olvido en la última década como Kappa o Fila así como de las zapatillas que tan acertadamente se han pasado a llamar 'dad shoes' por recordar a las que llevaban nuestros padres en los 90.

Es precisamente esta amplitud de fronteras de lo vintage, lo que conlleva que su uso no esté restringido a ningún contexto. Dado que las opciones son múltiples, es sencillo evitar caer en el disfraz al entrar en su territorio. Basta con que revises la historia de las últimas décadas y te dejes inspirar por lo mejor de cada una de ellas. Porque otra de las virtudes de la moda retro es que no limita ninguna posibilidad. Lo importante es identificarse con lo que uno se pone y tener claro, eso siempre, el contexto para el que vas a construir el look.