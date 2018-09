Diez errores de estilo que no te puedes permitir

Abusar de las camisetas sin mangas

Las camisetas de tirantes no son muy buena idea - Instagram

Es difícil no caer en una trampa repleta de adeptos que se pasean por la calle mostrando un exceso de piel innecesario, pero lo cierto es que la camiseta de tirantes rara vez es un acierto como ya te explicamos aquí.

Nunca debió asomar de su lugar original, debajo de una camisa, si bien todavía estás a tiempo de mandarlas de vuelta a casa. Pero tranquilo, aún no es tarde para olvidarse de una prenda que, salvo contadas excepciones, es una autopista hacia el abismo del estilo.

Ir a trabajar igual que al chiringuito

Que sea verano no implica que no mires qué ponerte para ir a la oficina - Instagram

Todos tenemos un compañero que se lleva el premio “Surfero en la oficina” del año. Y no, no es un orgullo optar a él, así que trata por todos los medios de que nunca tengas que ser protagonista de dicho título.

Olvídate de las chanclas de dedo playeras, las bermudas y las camisetas con dibujos y/o mensajes comprometedores. Ni por separado, ni mucho menos combinándolas. Ni siquiera si trabajas en una start-up inspirada en Sillicon Valley.

Pantalón corto, bermuda o pirata, ¿cómo elegir?

Cuidado con el largo de los pantalones - Instagram

Hay dos prendas cuya defensa resulta, como mínimo, tan complicada como la de las camisetas de mangas. Estas dos prendas son los pantalones piratas, esos que Rafa Nadal decidió llevar durante años sobre la pista de tenis reafirmando el parecer de todos los hombres que veían en ellos algún signo positivo más allá del puramente deportivo (que por supuesto era fruto de su imaginación); y las bermudas de corte ancho con un diseño de cuadros grandes y amplios bolsillos laterales.

Son de las piezas más complicadas de regular, tanto que el verdadero misterio que debería resolver Iker Jiménez es cómo pueden ser tan vistas a pie de calle durante los últimos veranos.

Si no quieres caer en el error, aquí tienes una pequeña guía para acertar con el largo adecuado del pantalón corto.

Ropa de deporte en cualquier ocasión

No conviertas la equipación deportiva en parte de tus looks de calle - Instagram

¿Qué tiene el fútbol que la ropa de todos los equipos se convierte en opción habitual para el día a día en verano?

Es increíble porque algo que hace años era propio de preadolescentes que querían llevar los colores de su equipo con los amigos ha pasado a ser parte del uniforme habitual de turista, de veraneante de la costa o hasta de los que se quedan en la ciudad cuando las temperaturas ascienden.

Y lo peor de todo es que ni siquiera les vale con la camiseta o pantalón de su equipo porque son capaces de lucir orgullosos la equipación del tercero de la liga turca o de cualquier franquicia de la NBA, competición que ni siquiera saben muchos en qué consiste, antes que ponerse unas bermudas y una camiseta básica.

La ropa deportiva es, como su propio nombre indica, para sudarla ejercitándose. De ahí a la lavadora, secar y vuelta a empezar. No hay más discusión posible.

El límite de los botones desabrochados

Decide bien hasta dónde desabrochar tu camisa - Instagram

Vivimos el verano en el que las camisas han abierto el camino del pecho incluso hasta el tercer botón, gracias especialmente al boom de los diseños de estilo hawaiano.

Aun así, es conveniente saber muy bien qué tipo de camisas permiten estas licencias y cuáles no, además de conocer en qué momentos debes ser más prudente y mantener desabrochado únicamente el primero o como mucho el segundo botón.

La elección del bañador

El bañador será tu carta de presentación en la playa y la piscina - Instagram

El bañador es una prenda cuya elección debería requerir de una exigencia mucho mayor de la que suele conllevar de media. Es como el uniforme de trabajo del verano, ya que uno pasa muchas horas con él puesto.

Debes plantearte que es tu carta de presentación durante 3 meses, y no es necesario arriesgarlo todo con un órdago a la grande con cuatro pitos en forma de “turbito” o boxer.

Con el bañador conviene ser discreto y realista así que tómate tu tiempo y escoge tu jugada adecuadamente.

Si vas a llevar sombrero, que no sea de invierno

Gorro y camiseta de manga corta, rara combinación - Instagram

Parece de perogrullo, pero a muchos se les olvida que los sombreros también tienen temporadas y no puedes ponerte una boina de lana en verano al igual que chirría que luzcas un modelo panamá en pleno mes de enero.

Que David Beckham sea un icono de moda en muchos aspectos no quiere decir que no se equivoque de vez en cuando por mucho que su percha lo disimule. Por ejemplo lo hace cuando se pone gorros de lana en los meses cálidos, incluso con camisetas de tirantes.

Igualmente, tampoco debes abusar de la gorra beisbolera por muy sport que sean tus looks.

Las chanclas más allá de playa y piscina

limita el uso de las chanclas a la playa y la piscina - Instagram

Hay una tendencia originalmente joven que también están desarrollando peligrosamente muchos hombres adultos que es la de creer que se han traído en el maletero de vuelta su lugar de vacaciones costeras.

Y no, Tarifa sigue estando en el sur; al menos hasta la fecha no ha llegado a Madrid. Las chanclas tienen una ley no escrita que debería ir serigrafiada a todos los diseños de este tipo: utilizar únicamente sobre la arena de la playa o, en su defecto, el césped de la piscina.

Ya no es que se carguen cualquier look casual, es que no están diseñadas para andar durante horas por la ciudad, por lo que es un tema que afecta a la salud de tus pies.

Exceso de ajustado

Asegúrate de elegir bien tu talla - Instagram

Está bien ir al gimnasio, cultivar el cuerpo y la vida saludable pero no es necesario presumir de ello en cada outfit. En moda, casi siempre menos es más, así que no hagas que la camisa se confunda con tu piel ni que las bermudas parezcan unas mallas ciclistas.

Si no lo quieres ver por la parte estética míralo por la práctica, cuanto más ajustada sea la prenda que lleves la temperatura que alcanzará tu cuerpo será mayor.

Elegir bien tu talla es fundamental no solo en la época estival sino durante todo el año.

El dilema de los calcetines

Los calcetines en verano, con mesura - Instagram

Vaya por delante nuestra firme defensa de este accesorio en sus múltiples versiones y el hecho de que seguir las tendencias nos hace muchas veces caer en extrañas modas como la de combinar sandalias con calcetines, pero hay veces que toca tirar de lógica.

Lo recomendable por los expertos en la salud del pie es alternar calzado propio de la temporada como mocasines y sandalias que no requieran de su uso con otro que sí lo exija aunque de este modo pierda frescura.

Si llevas bermudas con zapatos y calcetines, elige bien el modelo, el color y el tejido para que no desentone demasiado.