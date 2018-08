PantalÃ³n corto, Â¿cuÃ¡l es el largo adecuado?

Si hay una prenda controvertida (dejando a un lado la siempre polémica camisa de manga corta) ésa es el pantalón corto. Pese a que la mayoría de varones los utilizan sin pudor durante los meses de verano, existe un debate en torno a los expertos en estilo sobre el contexto adecuado de su utilización, pero también acerca de cómo deben ser, cómo combinarlo y, sobre todo, cuál debe ser su largo ideal.

En cuanto a la primera cuestión, desde hace un lustro aproximadamente se han empezado a imponer los partidarios a favor de los shorts masculinos; de hecho, es tendencia lucirlos en traje o incluso en esmokin, como demuestran la vestimenta oficial para esta temporada del FC Barcelona firmada por Thom Browne o el famoso diseño que lució Pharrell Williamsen la gala de los Oscars de 2014. Por eso, nos centraremos en la segunda parte del debate: cómo deben ser los pantalones cortos de hombre y cómo combinarlos.

Vulgarmente conocido como bermuda por el histórico short que se inventaron los oficiales del ejército británico que llegaron a comienzos del siglo XIX a las islas Bermudas al cortarse por la mitad sus pantalones largos para combatir el calor tropical del lugar.

Los soldados crearon una tendencia que se arraigó incluso en los habitantes locales, hasta el punto de ser hoy en día una vestimenta oficial del archipiélago. El pantalón corto masculino se convirtió con el tiempo en una de las prendas estrella del verano en prácticamente la totalidad de armarios de hombres que habiten en climas cálidos.

Sin embargo, es una de las prendas peor tratadas por éstos, ya que no suelen acertar con la elección del largo, el estilo y la combinación.

Cuestión de proporciones

Más allá de las tendencias, es fundamental que todo aquel que desee lucir unos pantalones cortos sepa elegir diseños que se adapten bien a su tipo de cuerpo.

El largo y el ancho son los dos detalles principales a tener en cuenta a la hora de elegir unos u otros y son precisamente dos aspectos que se han de combinar en función de la regla básica de las proporciones, que es válida para la moda en general y especialmente para este caso en particular.

El contexto deportivo suele ser su mejor defensor - Instagram

En lo que al ancho respecta, por ejemplo, si tus piernas son musculosas, generalmente tus caderas serán de medidas generosas también, por lo que debes huir de los modelos que tiendan a ser ajustados, ya que, además de incómodos, resultarán muy poco estéticos en tu figura. En este caso, la elección ideal sería un diseño muy proporcionado, clásico, tanto en el largo como en el corte.

Por otro lado, si eres un hombre de baja estatura, o de estatura media pero con las piernas relativamente cortas en proporción al resto de tu cuerpo, el pantalón corto ideal sí que sería un diseño más corto de lo habitual. También son aptos para este tipo de casos los modelos con dobladillos aunque no siempre los porte el maniquí acertado. Este tipo de pantalones permiten alargar visualmente las piernas, efecto totalmente contrario al que sucede con los diseños más proporcionados y sobre todo con aquellos más largos de lo normal.

La única regla que cualquier hombre debe seguir a la hora de adquirir unos pantalones cortos sean cuáles sean sus medidas es que el largo jamás debe estar por debajo de la rodilla. Es posible que algún diseñador intrépido intente romper el molde en algún momento, pero todavía no se ha diseñado un modelo de estas características que siente bien a quién lo luzca así que no quieras ser el primero.

La influencia del color

Una vez aclarados estos dos primeros mandamientos de la guía del pantalón corto masculino, avancemos al aspecto del color. Esto es algo delicado porque es el motivo de suspenso de muchos hombres que probablemente sueñan con pasar sus veranos en algunas islas tropicales paradisíacas donde las tonalidades más llamativas mandan, pero la realidad es mucho más cruda.

La recomendación en este sentido es que, dado que un short es una prenda pequeña en superficie, lo mejor es ser cauteloso al elegir el tono para no fallar. No hay que olvidar de que se trata de una prenda que tiene principalmente un sentido utilitario más que estético, por lo que no es el ejemplo perfecto para intentar arriesgar.

Las proporciones de tu cuerpo marcan el tipo de pantalón a llevar - Instagram

El azul marino, los grises o los tonos tierra son sin duda alguna los más acertados, dejando los tonos más llamativos para los verdaderos habitantes de esos paraísos con los que sueñas, especialmente si luces unas piernas poco iluminadas por los rayos del sol.

Si quieres tomarte la licencia de intentar arriesgar con ellos, opta por comprar un modelo con tintes deportivos, ya que sigue imponiéndose la tendencia de aplicar la ropa deportiva a contextos extradeportivos, o bien corta unos jeans que tengas amortizados en el armario sin preocuparte demasiado por el corte de los mismos porque los flecos y las irregularidades serán parte de la originalidad del diseño final.

En definitiva, e debate interminable al respecto con esta prenda continúa abierto al no existir una única regla más que la recomendación de optar por la discreción y la cautela tanto a la hora de elegir el color como el contexto en el que lucirlo, y siempre en ambientes informales. El resto de decisiones corre por tu cuenta.