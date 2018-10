Chaqueta de cuero, ¿por qué invertir en ella?

El otoño o el conocido como entretiempo es el momento de mayor protagonismo del año para las chaquetas. Dentro de todos los materiales y cortes que existen para este tipo de prenda, esta temporada es ideal para reivindicar uno de los clásicos de cualquier armario: la chaqueta de cuero.

Estéticamente es acertada y viable en casi cualquier situación (exceptuando la formalidad más exquisita) sino porque resulta también muy práctica al tratarse de un diseño que permanece impasible a las tendencias más allá de posibles interpretaciones de las marcas.

La «biker» clásica, comunmente conocida como perfecto, cumple todos los requisitos, porque además es una chaqueta que dota de un plus de personalidad y estilo a aquel que se atreve a lucirla.

Un poco de historia

El cine es el gran culpable de la gran historia que hay detrás de muchas de las piezas icónicas del vestuario. Sirvan de ejemplo como, más allá de su origen militar, la cinta ‘Casablanca’ marcó un antes y un después para el trench. Incluso la camiseta blanca y lisa de tirantes tiene una vinculación con el séptimo arte gracias a Stanley Kowalski, el personaje que interpretó Marlon Brando en ‘Un tranvía llamado deseo’. Precisamente fue Marlon Brando quien impulsó también la perfecto, otra de las prendas que conforman la lista de todas a las que el séptimo arte cambió la vida.

Marlon Brando con la cazadora perfecto - Instagram

El actor norteamericano usó la chaqueta clásica de motorista en la película ‘The Wild One’ (‘Salvaje’ es el título en España) allá por 1953. Brando interpreta en la cinta a Johnny, el líder de una banda de moteros rebeldes, por lo que al hacerse tan popular la biker en Estados Unidos con el éxito de la película fue incluso prohibida durante un año en los colegios por su asociación con ideas y valores dudosos para la época que además se vieron acrecentados con la irrupción de James Dean y su ‘Rebelde sin causa’ dos años después. No se quitó esta etiqueta de prenda sospechosa hasta los años 70, con la revolución cultural que dio lugar al movimiento punk de la mano de grupos como Los Ramones, que lucieron orgullosos la perfecto desde sus primeros conciertos en la mítica sala neoyorkina CBGB. Desde ese momento, poco a poco, pasó a ser una prenda habitual de todos los armarios hasta alcanzar el estatus de atemporal y clásica. Todo un ‘must-have’ de nuestro tiempo.

Fue por lo tanto en los años 50 cuando la biker se puso de moda, pero hay que remontarse a los años 20 del siglo XX para entender su verdadero origen y por qué se la conoce con el sobrenombre de perfecto. Durante estos años los hermanos Schott, Jack e Irving, comenzaron a fabricar chaquetas de cuero especializadas, incluida un modelo que se ajustara a las hechuras necesarias para viajar en moto. El nombre, Perfecto - hoy es una marca específica dentro de la firma Schott -, según corrobora la propia marca, se lo puso Irving en homenaje a sus habanos favoritos.

La mejor inversión

El patronaje de la perfecto la convierte ya de por sí en una prenda especial y única. El cuero con el que se fabrica, la exagerada doblez de su cuello, la cremallera asimétrica, la multitud de bolsillos con cremalleras y los remates en tonos plateados son sus elementos fundamentales, los cuales se unen al negro, que es su color por excelencia aunque, como prenda clásica que es, existen numerosas marcas que han reinterpretado estos elementos conforme a su visión personal de la misma.

Sus fórmulas de uso son infinitas - Instagrm

El mejor homenaje que se le puede hacer a la biker es lucirla con libertad, que a fin y al cabo es lo que la hizo popular. La sensación de cierta rebeldía y juventud en quien la porta es fundamental para que se funda con una prenda de estas características, que por muy atemporal que sea no sienta igual a todos los hombres. Por lo demás, la perfecto acepta muchos estilos y personalidades diferentes, incluso las menos agitadoras, ya que una de las grandes ventajas de una chaqueta así es que es la definición perfecta de pieza democrática, tanto como lo pueden ser los vaqueros, por ejemplo.

Sus fórmulas de uso son por tanto infinitas, pero quizá hay dos estilos en los que la biker brilla preferentemente: con pantalones sastre, camisa y zapatos de hebilla a los que aportar un toque diferencial, desenfado y valiente; y otro más canalla, rockero y fiel al espíritu de la perfecto con camiseta, vaqueros de aspecto usado, zapatillas y todo tipo de complementos informales.