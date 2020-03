La mejor rutina facial que puedes hacer en casa durante la cuarentena

El coronavirus ha trastocado tu vida, pero no tiene por qué afectar a tu rostro si sigues cuidándolo como se merece. Sabemos que quedarse en casa puede ser la excusa perfecta para caer en la desidia, no quitarse el pijama y apenas rozar la ducha. Pero te aseguramos que lo mejor para sobrellevar el confinamiento es seguir con la rutina, siempre que te encuentres bien. Además de trabajar (o buscar actividades alternativas si te resulta imposible), hacer algo de ejercicio, mantener una dieta equilibrada y disfrutar de tiempo de ocio, te aconsejamos que continúes con tus hábitos de higiene y los cuidados faciales. Dedicar unos minutos a tu rostro, por la mañana y por la noche, te ayudará a cuidar tu piel, e incluso, también, a mejorar tu ánimo.

Antes de nada, limpia y desinfecta tus manos

Sabemos que tener las manos limpias y evitar tocarnos el rostro con las manos sucias son dos medidas fundamentales para mantenernos a salvo del Covid-19. Por ello, el primer consejo de la gurú de la belleza Carmen Navarro es precisamente ese: “desinfecta tus manos antes de realizar tu limpieza facial”. Aunque sabemos que estos días todo el mundo anda detrás de los geles hidroalcohólicos, si lavas tus manos con agua tibia y jabón durante 30 segundos, al menos, puedes estar seguro de que estarán limpias y desinfectadas. Frota bien entre los dedos y hasta las muñecas, sécalas y listas, ya puedes empezar con tu rutina facial.

La rutina facial por la mañana

Para que los productos hagan efecto, tu piel tiene que estar limpia y lavarla solo con agua no es suficiente. Utiliza un jabón suave para limpiar el rostro y eliminar así las toxinas, el sudor y los restos de productos de la noche. Después de la limpieza es el momento ideal para afeitarte, ya que los poros están más abiertos. No hace falta que lo hagas todos los días, pero salvo que quieras aprovechar la cuarentena para dejarte barba, tendrás que hacerlo, al menos, en días alternos. Aplicar un tónico o un bálsamo después del afeitado te ayudará a aliviar las irritaciones. Después, no olvides tu crema hidratante para evitar descamaciones y mantener tu piel confortable todo el día. Aplica también la crema del contorno de los ojos, una zona delicada que estos días puede sufrir más, ya que seguro que abusas de las pantallas.

Aunque te sorprenda, la farmacéutica Rocío Escalante, experta en dermocosmética y titular de Arbosana Farmacia, aconseja usar protector solar durante la cuarentena. “El ordenador y el móvil emiten luz azul, que se ha demostrado provoca manchas y envejece la piel. Por eso, incluso durante estos días que no salimos de casa, deberíamos aplicar una crema solar, porque es normal pasar mucho tiempo mirando las pantallas”. Existen ya cosméticos específicos para protegernos de la luz azul, pero, además, muchos de los solares incluyen filtros que protegen de los rayos UVA, UVB, infrarrojos y luz azul.

Por otra parte, en casa, sobre todo por la calefacción, el ambiente puede ser reseco, así que, a lo largo del día, puedes usar una bruma facial o un agua termal para pulverizar de vez en cuando tu rostro.

La rutina facial por la noche

Por la noche es el momento de cuidar tu piel sin prisas. Carmen Navarro aconseja aprovechar la cuarentena para poner en práctica la doble limpieza. La experta nos explica que consiste en “usar, en primer lugar, un aceite que arrastra la grasa que eliminamos por el folículo pilosebáceo, y, en segundo lugar, un limpiador al agua (gel o espuma), que elimina las impurezas y células muertas”. Con la piel bien limpia, ya puedes aplicar tu tratamiento nocturno. Durante la noche, la piel se regenera y las cremas ayudan a que esa regeneración celular sea mayor. Es el momento de utilizar cremas antiarrugas o productos transformadores como el retinol.

Además, al menos un día a la semana, deberías aplicar un exfoliante para ayudar a la renovación de la piel, y utilizar después una mascarilla. Si te da pereza tener que eliminarla con agua, puedes optar por una mascarilla de celulosa o hidrogel: solo tienes que colocarla sobre la piel limpia, dejarla actuar 15 minutos más o menos, y retirarla.

Aprovecha ahora que estás en casa para cuidar tu piel como se merece con esta sencilla rutina facial.