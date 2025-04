David Beckham se lanza a diseñar ropa siguiendo los pasos de Victoria: «Siempre me ha gustado la moda y crear diferentes looks»

La relación de David Beckham con la firma Boss viene de largo. Si a inicios del año, el exfutbolista volvía a desvestirse, -a sus casi 50 años-, para protagonizar la última campaña de ropa interior de la firma; ahora es el turno ... de ponerse del otro lado del proceso creativo para idear la que será la nueva colección de moda de la temporada primavera/ verano 2025. Beckham sigue así los pasos de su mujer, Victoria, y se convierte en diseñador para dar forma a una colección que sin duda lleva implícita su esencia.

Conservando la fidelidad al ADN de Boss, las relajadas siluetas se acompañan de texturas suntuosas para marcar el ritmo de Beckham x Boss. Una colección en la que se encuentran desde esenciales para el día a día en tela de jersey de algodón hasta las elegantes prendas de punto, pasando por la impecable camisería, la colección incluye sastrería para cualquier ocasión tanto formal como informal. Estos últimos se complementan con prendas vaqueras y ropa de abrigo de gran versatilidad.

«Siempre me ha gustado la moda y crear diferentes looks», señala David Beckham, «así que tener la oportunidad de colaborar y crear mi propia colección ha sido una experiencia fantástica. Gracias a ella, he podido centrarme en los detalles de las prendas y crear un fondo de armario con diseños que se adaptan a cualquier ocasión. Me muero de ganas de verla en las tiendas«, confiesa.

La nueva colección David Beckham x Boss llega a las tiendas este 23 de abril Lachlan Bailey

La colección se completa con una selección de accesorios como un bolso de curo, botas 'chelsea' y una boina estilo 'baker boy'. La paleta de colores incluye una gama de tonos neutros, clásicos y versátiles que van desde el marfil, el beige o el caque hasta el azul marino y el negro, pasando por el celeste pálido, un toque lúdico de rosa suabe y tejidos vaqueros en tonos claros y oscuros. «Trabajar con David en esta primera colección ha sido absolutamente increíble. Está sumamente comprometido con la excelencia y el detalle. Su pasión por la moda es auténtica y ha estado profundamente involucrado. Nos divertimos mucho durante el proceso de diseño y el resultado es esta extraordinaria colección de piezas atemporales que irradian una confianza natural«, cuenta Marco Falcioni, SVP of Creative Direction de Hugo Boss.

La colección Beckham x Boss forma parte de una colaboración que se prolongará durante varios años. Las prendas estarán disponible sen todo el mundo tanto en tiendas físicas como en web a partir del 23 de abril con precios que van desde 899 euros por una cazadora de ante o un traje, a 69 euros por unos pañueños de bolsillo de seda en diferentes colores.