El Vaticano no informa a la Conferencia Episcopal sobre cuándo cesará al obispo de Cádiz

La «Comisión ejecutiva» de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha reunido durante una hora con el Papa León para informarle sobre la situación de la Iglesia en el país. Según el presidente de los obispos, la cuestión central ha sido «los desafíos de ... la Evangelización», pero también han mencionado la situación del obispo de Cádiz investigado por abusos, el funcionamiento de la comisión para reparar a víctimas de abusos, y que el proyecto de resignificación del antiguo Valle de los Caídos mantiene el carácter religioso de la basílica. Además, han mencionado diferentes hipótesis para un posible viaje del Pontífice a España en 2026.

Ha sido el primer encuentro de la «Comisión ejecutiva» de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el Papa León XIV. También se han reunido con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, quien hace pocas semanas, el pasado 24 de octubre, recibió en ese mismo lugar al ministro de presidencia Félix Bolaños. Durante la reunión, Parolin ha mencionado que mantuvo una breve conversación con el presidente Pedro Sánchez con ocasión de la COP de Brasil.

Noticia Relacionada La Conferencia Episcopal expresa su «confianza» en la Justicia tras las acusaciones de pederastia al obispo de Cádiz A. M. / LA VOZ La Diócesis de Getafe manifiesta su colaboración sobre la investigación si bien no ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados

La reunión del Papa y los obispos fue acordada y agendada ya en agosto, pero los asuntos que abordaron se han visto eclipsados tras conocerse que Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta está siendo investigado por unos supuestos abusos a un menor que habría cometido en los años 90, acusaciones que él calificó como «muy graves y falsas». Zornoza es el primer obispo acusado de abusos en España. Tanto el presidente de los obispos Luis Argüello, como el vicepresidente José Cobo considera verosímil la acusación.

Tal y como ordena el Derecho canónico, el obispo presentó su renuncia hace más de un año, el 31 de julio de 2024, nada más cumplir los 75 años, pero la Santa Sede prorrogó automáticamente su mandato mientras buscaba un sustituto. Se da por hecho que a en cuestión de horas o días el Papa León aceptará la renuncia.

Según los estatutos de la CEE, la Comisión ejecutiva «se ocupa de los asuntos ordinarios y de urgencia» y «le corresponde ejecutar las decisiones de las comisiones Plenaria y Permanente y de aquellos otros asuntos que le sean delegados por estas».

Delegación

Integraban la delegación el presidente de los obispos españoles Luis Argüello; el vicepresidente, el cardenal José Cobo y el secretario general, César García Magán. Estaban también los otros seis obispos que la componen, Ginés García Beltrán, Jesús Sanz, Mario Iceta, Enrique Benavent, José Ángel Saiz y José María Gil Tamayo.

Darán cuenta al resto de obispos de la reunión con el Papa este mismo martes, durante su asamblea plenaria, la número 128 de su historia. Oficialmente se proponen «ultimar las líneas pastorales para el cuatrienio 2026-2030» y especificar cómo será el acompañamiento a los obispos eméritos.

En el horizonte, cuestiones como las presiones de Moncloa para instituir un sistema de reparaciones a víctimas de abusos cuyos casos hayan prescrito o no puedan llegar a los tribunales ya sea por prescripción o por el fallecimiento muerte del victimario. Bolaños quiere que sea un sistema mixto entre la Iglesia y el Estado, en el que participen las víctimas y las reparaciones estén a cargo de la Iglesia. Lo cierto es que el gobierno no ha concretado públicamente el modelo y que el que han lanzado los obispos está operativo y parece que funciona bien. En cualquier caso, Argüello aseguró el pasado marzo que la Iglesia está abierta a una «posible supervisión» del Defensor del Pueblo en esta comisión.

En la práctica, no incluye ninguna novedad. Es la misma fórmula que Bolaños vendió en julio de 2024 a esas asociaciones, en la semana previa a la aprobación del plan Priva por parte de los obispos. Incluso el presidente del Episcopado, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ya anunció este pasado marzo que la Iglesia podría aceptar una «posible supervisión» del Defensor del Pueblo en su comisión para la reparación a las víctimas de abusos, que ya lleva funcionando de forma autónoma más de un año.