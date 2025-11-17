El Vaticano no informa a la Conferencia Episcopal sobre cuándo cesará al obispo de Cádiz

Suscribete a
Mesa presidencial de la Conferencia Episcopal en la asamblea de noviembre de 2024
Javier Martínez-Brocal

La «Comisión ejecutiva» de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha reunido durante una hora con el Papa León para informarle sobre la situación de la Iglesia en el país. Según el presidente de los obispos, la cuestión central ha sido «los desafíos de ... la Evangelización», pero también han mencionado la situación del obispo de Cádiz investigado por abusos, el funcionamiento de la comisión para reparar a víctimas de abusos, y que el proyecto de resignificación del antiguo Valle de los Caídos mantiene el carácter religioso de la basílica. Además, han mencionado diferentes hipótesis para un posible viaje del Pontífice a España en 2026.

