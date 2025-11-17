Suscribete a
Los obispos afrontan su primera asamblea plenaria de la era León entre la presión del Gobierno y la definición de su liderazgo

Cómo prólogo de la reunión, que se inicia este martes en Madrid, la Comisión Ejecutiva de los obispos se reúne hoy con el Papa en el Vaticano

La pederastia ya es episcopal en España

La mesa presidencial de la Conferencia Episcopal en la asamblea de noviembre de 2024
La mesa presidencial de la Conferencia Episcopal en la asamblea de noviembre de 2024
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Los obispos no logran reunirse en paz. Ni siquiera ahora, cuando parecían haber quedado atrás los años más convulsos —los de exigencia de autofinanciación, las inmatriculaciones y los informes cruzados sobre abusos—. La Conferencia Episcopal llega esta semana a su 128ª Asamblea Plenaria, la primera ... tras la elección de León XIV, con el pulso interno agitado por las distintas visiones eclesiales —expectantes y con la mirada puesta en Roma hasta que el nuevo Papa defina su programa—, las revelaciones mediáticas y las presiones del Gobierno, que ha convertido en costumbre calentar la cita con filtraciones y anuncios desde la semana previa.

