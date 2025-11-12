Suscribete a
La grieta «que invita al diálogo», las estatuas y otras dudas del nuevo proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros

El plan aprobado propone eliminar la escalinata, crear un centro de interpretación y abrir una grieta simbólica en la explanada, aunque su alcance real sigue sin concretarse

El proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros mantendrá su conjunto escultórico

Imagen de archivo del Valle los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros
Imagen de archivo del Valle los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros Reuters
Javier Palomo

A los pies de la gran Cruz del Valle de Cuelgamuros -el Valle de los Caídos hasta octubre de 2022- se extiende uno de los conjuntos escultóricos más imponentes del país: La Piedad, las virtudes y los evangelistas de Juan de Ávalos flanquean la ... entrada a la basílica. Nada se ha movido todavía, pero el proyecto que el Gobierno ha elegido para «resignificar» el recinto promete cambiarlo todo. El acceso, el paisaje y, quizá, hasta la propia montaña. Lo hace, sin embargo, dejando tras de sí más interrogantes que certezas.

