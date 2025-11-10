Suscríbete a
La Conferencia Episcopal expresa su «confianza» en la Justicia tras las acusaciones de pederastia al obispo de Cádiz

La Diócesis de Getafe manifiesta su colaboración sobre la investigación si bien no ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, sobre las acusaciones de pederastia: «Son muy graves y además falsas»

La Conferencia Episcopal ha hablado ante los medios del caso que afecta al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza
La Conferencia Episcopal ha hablado ante los medios del caso que afecta al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza efe

A. M. / LA VOZ

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su «confianza en la justicia» y ha mostrado su «respeto» ante el trabajo del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España después de que este organismo recibiese una denuncia sobre un posible caso de ... pederastia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza.

