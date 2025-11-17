Suscribete a
Argüello advierte de una «muy preocupante desigualdad» en la sociedad española

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid advierte que las clases medias «disminuyen» y que los niños y jóvenes se están viendo «amenazados, desplazados y, quizás, debilitados en su esperanza»

Luis Argüello, en una reciente imagen de archivo
ABC

Valladolid

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, advirtió de una «sorprendente y muy preocupante desigualdad» en el seno de la sociedad española, un modelo de desarrollo social, de convivencia social, en la que las clases medias «disminuyen» y en la ... que especialmente los niños y jóvenes se ven «amenazados, desplazados y, quizás, debilitados en su esperanza». Así lo expresó el prelado vallisoletano en una carta pastoral en la que ha hecho referencia al reciente Informe FOESSA de Cáritas sobre la situación de la vida económica y social en el país.

