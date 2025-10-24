Suscribete a
El PP ve «inadmisible» que Hacienda y Sanidad jueguen con fondos para el cribado del cáncer por «disputas internas»

Exige responsabilidades por el caos en las transferencias a las autonomías

Varios personas en una manifestación ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla
Varios personas en una manifestación ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla EFE
Ana Sánchez

El caos provocado este jueves por la falta de comunicación y entendimiento entre los ministerios de Hacienda y Sanidad respecto a las transferencias de fondos a las autonomías ha hecho acto de presencia este viernes en la reunión del Consejo Interterritorial, de la que se han levantado los consejeros del PP ... . Fuentes de Génova defienden el movimiento de los consejeros y subrayan que es «debido al caos generado por el Gobierno, que utiliza las instituciones para confrontar con las autonomías y que les anuncia una cosa y la contraria el mismo día», por lo que exigen que se depuran «responsabilidades».

