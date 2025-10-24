Suscribete a
Caos en las transferencias de Sanidad a las autonomías para vigilar el cáncer

El director de Salud Pública comunicó este jueves a las comunidades que Hacienda les bloqueaba nuevas inyecciones

Seis horas después, y tras llamadas de ABC al equipo de Montero, Sanidad enmendó y dijo que «era un error»

Génova pide el cese del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por los retrasos en el cribado de cáncer de mama

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados
Ana Sánchez

«Buenas tardes. Como os comenté ayer (por este miércoles), Hacienda nos ha denegado las transferencias que requerían modificación presupuestaria y ya os expresé el total fastidio que es porque nosotros hemos hecho los procedimientos que han sido necesarios». Así arranca el mail que el ... director general de Salud Pública, Pedro Gullón, envió a las 14.47 horas de ayer jueves a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, y en el que acusó al Ministerio de María Jesús Montero de impedirle hacer cambios en las partidas de gasto y, por tanto, inyectarles 19,5 millones para cubrir necesidades surgidas desde que se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado en 2022.

