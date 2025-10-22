Suscribete a
Los radiólogos creen que los fallos en los cribados de cáncer son «estructurales» por la falta de profesionales

La mayor actividad a la que se enfrentan sin el aumento de especialistas desborda la asistencia

Miles de mujeres sufren el caos de los cribados de cáncer de mama en Castilla-La Mancha

Una mujer, durante una mamografía
Una mujer, durante una mamografía ABC
Elena Calvo

Elena Calvo

A los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que provocaron los retrasos en los diagnósticos de unas 2.000 mujeres y que acabaron con la dimisión de la consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández, se suma ahora el caos ... en las pruebas en Castilla-La Mancha. Hay alrededor de 3.000 mujeres, según el Ejecutivo regional, pendientes de una mamografía en el área sanitaria de Talavera de la Reina después de que el centro sanitario donde se llevaban a cabo las pruebas del programa de prevención de cáncer de mama cerrara el pasado mayo. Además, profesionales y pacientes denuncian que la clínica que gestionaba el servicio acumulaba hasta dos meses de retraso en informar de los resultados. Los radiólogos creen que estos errores responden a un «problema estructural» a nivel estatal agudizado por el déficit de profesionales.

