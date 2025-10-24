Las comunidades del PP abandonan la reunión con Mónica García por la «utilización partidaria y sectaria» del Interterritorial

Las comunidades del PP han abandonado este viernes la reunión con Mónica García por la «utilización partidaria y sectaria» que consideran hace el ministerio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano que reúne a autonomías y Sanidad para tratar y aprobar medidas ... relacionadas con el sistema sanitario. El encuentro tiene lugar en un momento de especial relevancia con dos asuntos de gran interés: por un lado la crisis de los cribados y la petición de García a las regiones para que le faciliten todos los datos sobre sus programas de detección de cáncer, a las que ha acusado de «ocultar» la información. Por otro, el caos en las transferencias de fondos del Gobierno a las autonomías para, entre otras cosas, sistemas de vigilancia en cáncer.

En un primer momento, el PP ha asegurado que también País Vasco se había unido al plantón, pero segúnj explican desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, su delegación no se ha levantado de la mesa, sino que tenía una reunión aparte concertada con la ministra. Cuando ha empezado el Consejo Interterritorial, Mónica García se ha dirigido a darle inicio, y el consejero Alberto Martínez se ha quedado con el equipo ministerial cerrando los flecos del encuentro. Al terminar, se ha incorporado al Consejo Interterritorial. «No se ha levantado con los del PP», transmiten fuentes del Departamento de Salud, informa Gerard Bono.

«Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud», han lamentado los consejeros populares en una declaración conjunta que han leído en la reunión antes de abandonarla.

El Consejo Interterritorial, asegura el PP, se ha convertido en un «instrumento de imposición y confrontación». Denuncian los consejeros de Sanidad populares que el departamento de Mónica García actúa «de forma unilateral» e ignora las aportaciones de las autonomías, «vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento».

Denuncian además que el ministerio ha llevado a cabo una «manipulación unilateral« de los acuerdos adoptados en la Ponencia de Cribados del mes de abril, pues el Ministerio de Sanidad todavía no ha puesto en marcha la herramienta necesaria para gestionar los datos sobre los cribados que exige a las comunidades autónomas, »estando los indicadores en fase de revisión« y actuando el departamento de García »de forma interesada, partidista y en contra del propio sistema nacional de salud«. Critican también que el ministerio, en lugar de apoyar el trabajo de las autonomías en los trabajos de cribados de cáncer de mama, intente sacar »rédito político«. Se refieren los consejeros del PP asimismo a Ceuta y Melilla, donde las competencias en sanidad las tiene el ministerio, pero este »no asume su responsabilidad«.

Los consejeros del PP critican también la denegación del Gobierno de modificaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo varias transferencias a las comunidades de programas de salud pública, como la vigilancia del cáncer, tal como ha contado ABC. «Las comunidades autónomas han tenido conocimiento de esta decisión a través de un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública, lo que evidencia el desdén y el desprecio con el que el Gobierno trata asuntos de enorme relevancia para la salud de los ciudadanos».

El ministerio, prosiguen los representantes autonómicos, no da respuesta al que consideran el principal problema de la sanidad: la falta de profesionales y destacan la intención de García de «imponer» un nuevo Estatuto Marco sin el consenso de los profesionales ni de las autonomías. «A todo ello se suma la deslealtad y la intromisión constante en las competencias autonómicas, actuando al margen del marco de cooperación que establece la ley», suscriben.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, por su parte, tachan de «deslealtad institucional» este gesto y aseguran que «dificulta la transparencia en un momento de desconfianza» de la ciudadanía por la crisis de los cribados. Hablan de «negligencias» en los programas de cribados de cáncer y destaca que el plantón a la ministra se da en el momento en el que García iba a reiterarles la «obligación» de las regiones de facilitar la información sobre el cáncer. «Su ausencia ha impedido votar dos acuerdos: la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer. Una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública», sostienen las mismas fuentes.

Sin embargo, el departamento de Mónica García obvia que este jueves comunicó a las comunidades autónomas que el Ministerio de Hacienda bloqueaba transferencias para, entre otras cosas, sistemas de vigilancia en cáncer. Horas más tarde, sin embargo, y tras llamadas de ABC al departamento de María Jesús Montero, Sanidad aseguró que era un error de su director general de Salud Pública.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne este viernes en Zaragoza en medio de la polémica de los cribados de cáncer, cuyos datos las comunidades del PP se han negado facilitar al Ministerio de Sanidad, tal y como les requirió tras los fallos detectados en el programa de Andalucía.

