Las comunidades del PP abandonan la reunión con Mónica García por la «utilización partidaria y sectaria» del Interterritorial

El encuentro llegaba en un momento de especial relevancia por las crisis de los cribados y el caos en la transferencia de fondos para sistemas de vigilancia de cáncer

Los radiólogos creen que los fallos en los cribados de cáncer son «estructurales» por la falta de profesionales

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo EP
Elena Calvo

Las comunidades del PP han abandonado este viernes la reunión con Mónica García por la «utilización partidaria y sectaria» que consideran hace el ministerio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano que reúne a autonomías y Sanidad para tratar y aprobar medidas ... relacionadas con el sistema sanitario. El encuentro tiene lugar en un momento de especial relevancia con dos asuntos de gran interés: por un lado la crisis de los cribados y la petición de García a las regiones para que le faciliten todos los datos sobre sus programas de detección de cáncer, a las que ha acusado de «ocultar» la información. Por otro, el caos en las transferencias de fondos del Gobierno a las autonomías para, entre otras cosas, sistemas de vigilancia en cáncer.

