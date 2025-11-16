Suscribete a
El Papa arranca su propia agenda y reúne a todos los cardenales por primera vez desde el Cónclave

Presentará en enero las prioridades de su pontificado y les explicará cómo espera que se concrete su colaboración

El Papa se reúne con estrellas de Hollywood (y con Albert Serra): «El cine está en peligro»

El Papa León XIV en una audiencia con la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Los 245 cardenales están recibiendo estos días una invitación del Papa para reunirse en Roma los próximos 7 y 8 de enero. Será su primera cumbre tras el cónclave del pasado mayo. La carta de convocatoria del «consistorio extraordinario», nombre técnico de la ... asamblea de cardenales, no menciona los temas que quiere abordar con ellos pero sí da pistas sobre cómo León XIV quiere gobernar la Iglesia.

