El cardenal Pizzaballa con uno de los heridos en el atque a la parroquia católica de Gaza
José Luis Restán

Nos llegan muchas noticias e interpretaciones sobre lo que está sucediendo en Gaza, voces que producen angustia, impotencia, y muchas veces discusiones amargas y sin salida. La Iglesia cuenta en Tierra Santa con una voz de excepcional calidad, la del Patriarca Latino de Jerusalén, ... el cardenal Pierbattista Pizzaballa. Es un hombre marcado por la fe, capaz de hablar con todas las partes en conflicto, pastor de una comunidad cristiana frágil y pequeña, pero única en el mundo por su historia y su vocación. Pizzaballa habla con el realismo del Evangelio, libre de cálculos políticos y de la opinión de unos y otros, y eso le permite una inteligencia extraordinaria para situarse ante el conflicto.

