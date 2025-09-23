Suscribete a
Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años

Un estilo de gobierno

Su tarea no consiste en «tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo», sino en anunciar la Buena Nueva del Evangelio

El Papa saluda a una peregrina en la plaza de San Pedro del Vaticano
José Luis Restán

Recuerdo haber oído alguna vez que el pontificado de Benedicto XVI, siendo Ratzinger uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, podía calificarse como «un pontificado modesto». No quería decir modesto en cuanto a los logros (la historia dirá, y necesita tiempo) sino en ... cuanto la forma de desplegarse. Esa idea me ha venido con fuerza tras leer con calma la primera entrevista concedida por el Papa León XIV, en la que se desvelan no sólo algunos rasgos de la persona que es Robert Prevost, sino cómo entiende su ministerio como Papa. En ella afirma, entre otras cosas, que su tarea no consiste en «tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo», sino en anunciar la Buena Nueva del Evangelio. Recordemos que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, que no era precisamente un especialista en geoestrategia. A veces pretendemos (los demás, y también los católicos) que el Papa sea lo que no es. Y aunque entre ellos ha habido grandes estrategas e intelectuales magnos, eso no es lo sustancial de su ministerio.

