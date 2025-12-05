El Papa cede ante China: jubila al obispo clandestino y confirma al nombrado por Pekín

Cada vez que el Papa nombra un nuevo obispo en China, se destapan nuevos aspectos de la situación irregular y dramática de los católicos en este país. León XIV ha aceptado la renuncia de un obispo clandestino de 58 años que lleva 4 en ... la cárcel, y ha aceptado sustituirlo con un candidato nombrado irregularmente por Pekín pocos días después del fallecimiento de Francisco, durante la Sede Vacante.

La nota del Vaticano no da pistas que permitan intuir la dramática situación. La titula «Consagración del obispo de la Prefectura Apostólica de Xinxiang (China)». «Hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, ha tenido lugar la ordenación episcopal del reverendo Francesco Li Jianlin, del clero de Xinxiang, a quien el Santo Padre, el 11 de agosto de 2025, nombró obispo de la Prefectura Apostólica de Xinxiang (provincia de Henan, China), tras haber aprobado su candidatura en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China y haber aceptado la renuncia al gobierno pastoral presentada por S.E. Mons. Giuseppe Zhang Weizhu», recita el frío comunicado. No menciona que Zhang Weizhu lleva en la cárcel desde 2021.

El suyo es uno de los casos que cita la «Comisión de EE.UU. para la Libertad Religiosa», que supervisa las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo y formula recomendaciones políticas a la Casa Blanca. «El 21 de mayo de 2021, las autoridades detuvieron a Zhang, obispo aprobado por el Vaticano de la diócesis de Xinxiang en Henan, un día después de que las fuerzas de seguridad arrestaran a varios sacerdotes y seminaristas en el seminario de la diócesis de Xinxiang. Se cree que Zhang fue arrestado por violar el Reglamento revisado sobre Asuntos Religiosos, que exige la aprobación estatal del clero», recita.

El gobierno no reconoce oficialmente a este obispo y ni él ni sus obispos firmaron el documento de adhesión a la Iglesia Patriótica China. Por eso, las autoridades lo invitaron «a un té para mantener una conversación». Desde entonces, el obispo está en paradero desconocido. Sí que fueron liberados los siete sacerdotes y diez seminaristas arrestados en el seminario, que era una granja usada también para formar a futuros sacerdotes. El propietario de la granja fue condenado a una multa de unos 250.000 euros.

El arresto en 2021 del obispo Zhang se produjo cuando ya estaba vigente desde hacía tiempo el «acuerdo provisional» entre China y la Santa Sede, firmado en 2018, y que aún sigue en vigor. La idea de Roma es asegurarse de que todos los obispos del país estén en comunión con el Papa para evitar ordenaciones cismáticas o irregulares. El precio es tragarse algunos sapos. Xinxiang se encuentra en la provincia de Henan, donde un 4% de la población son católicos, un porcentaje superior al de otras zonas del país. La diócesis cuenta con unos 100.000 bautizados.

La web oficial de la Iglesia católica en China, ligada al gobierno, no menciona al Papa ni a Zhang Weizhu en la crónica de la ordenación del nuevo obispo Francesco Li Jianlin, de 51 años. «El sacerdote Yang Yu, secretario general de la Conferencia Episcopal Católica China, leyó la carta de aprobación de los obispos», recita. Además, mientras que con elegancia la biografía que recoge el Vaticano termina con la frase «desde 2011 ha sido párroco en Jiaozuo», la otra dice que «en diciembre de 2011, fue nombrado subdirector y secretario general de la Comisión Eclesiástica Católica de la provincia de Henan» (en referencia a la Asociación Patriótica China a la que el anterior obispo se negó a sumarse), y que «el 15 de noviembre de 2013 fue elegido rector de la Diócesis Católica de Xinxiang. El 30 de abril de 2025 fue elegido obispo electo de la Diócesis Católica de Xinxiang».

Es posible que en las próximas semanas se conozca la contrapartida que recibe la Santa Sede por este nombramiento, quizá la libertad del obispo Zhang Weizhu que actualmente está encarcelado o la regularización de algún prelado clandestino.