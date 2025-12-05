Suscribete a
El Papa cede ante China: jubila al obispo clandestino y confirma al nombrado por Pekín

Joseph Zhang Weizhu fue nombrado clandestinamente por Juan Pablo II y lleva cuatro años en la cárcel

El papa León XIV oficiando una misa el pasado martes en Beirut
El papa León XIV oficiando una misa el pasado martes en Beirut EFE
Javier Martínez-Brocal

Cada vez que el Papa nombra un nuevo obispo en China, se destapan nuevos aspectos de la situación irregular y dramática de los católicos en este país. León XIV ha aceptado la renuncia de un obispo clandestino de 58 años que lleva 4 en ... la cárcel, y ha aceptado sustituirlo con un candidato nombrado irregularmente por Pekín pocos días después del fallecimiento de Francisco, durante la Sede Vacante.

