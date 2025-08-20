Las imágenes de los incendios en España desde el espacio

Imagen del satélite Sentinel-2 de los incendios en España el 17 de agosto

Los satélites en órbita, además de ofrecer información sobre los incendios forestales que están arrasando el noroeste de España y el norte de Portugal, están siendo testigos visuales de la tragedia desde el espacio. Los satélites de observación terrestre han captado enormes penachos de humo que se elevan sobre la Península y se desplazan hacia el Atlántico y el Mediterráneo, dibujando una estampa inquietante de la crisis ambiental que afecta a la región.

Ante la magnitud del desastre, el Servicio de Cartografía de Emergencias Copernicus de la Unión Europea se activó para generar mapas de rápida respuesta. Estas representaciones, elaboradas con imágenes satelitales y datos geoespaciales, son herramientas clave para guiar a los equipos de emergencia, facilitar la evaluación de daños y preparar medidas de prevención en futuras catástrofes.

Una toma de la misión Sentinel-3 del 17 de agosto revela cómo el humo no solo cubre zonas de Galicia y el norte de Portugal, sino que también se extiende hacia el Golfo de Vizcaya y se entremezcla con nubes atlánticas. Incluso parte de la pluma se adentra sobre la costa mediterránea española.

El humo de los incendios se mezcla con las nubes y se extiende hacia el Atlántico sentinel-3

El problema no se limita a las llamas: la combustión libera contaminantes que deterioran la calidad del aire. Datos del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera (CAMS) muestran concentraciones elevadas de monóxido de carbono en el sur de Europa, un gas invisible y tóxico que supone un riesgo añadido para la salud de millones de personas.

La tecnología espacial como aliada

Para detectar los puntos más activos, se utilizan radiómetros infrarrojos instalados en los satélites NOAA-20 y NOAA-21, capaces de medir la intensidad del fuego en tiempo real. Por su parte, el satélite Sentinel-5P y los instrumentos Sentinel-4 y Sentinel-5 monitorean la contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero que agravan la crisis climática.

Arriba, la imagen de los radiómetros infrarrojos de NOAA-20 y NOAA-21 que miden la intensidad del fuego en tiempo real. Anajo, los Sentinel-4 y Sentinel-5 que miden el monóxido de carbono de la atmósfera noaa/Sentinel

Bajo estas líneas, una imagen en falso color, adquirida el 16 de agosto por la misión Sentinel-2, pone de relieve los frentes de fuego en el noreste de Portugal y el noroeste español, permitiendo identificar con precisión las áreas más castigadas (también disponible a color real y ampliable).

Frentes en Portugal y España en falso color sentinel-2

Los especialistas advierten que este tipo de episodios extremos dejarán de ser excepcionales. El aumento de las temperaturas, la sequía y los cambios en los patrones meteorológicos están favoreciendo incendios más frecuentes y difíciles de controlar.

La Agencia Espacial Europea (ESA) reconoce al fuego como un factor determinante en el equilibrio climático, ya que altera la atmósfera, modifica los ciclos del carbono y transforma los ecosistemas. Para seguir de cerca estas dinámicas, la ESA impulsa proyectos como la Iniciativa sobre el Cambio Climático y XFires, que producen datos globales de largo plazo con el fin de mejorar los modelos predictivos y apoyar las políticas internacionales, entre ellas el Acuerdo de París.

Mirada desde arriba, acción en tierra

Mientras bomberos y brigadas luchan contra las llamas en los montes ibéricos, la mirada satelital ofrece una visión integral que permite entender la dimensión del desastre. Las imágenes captadas desde la órbita no solo muestran la devastación, también se convierten en una herramienta indispensable para preparar la respuesta a una crisis que, según los expertos, será cada vez más habitual en un planeta que se calienta.