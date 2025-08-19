Suscribete a
Castilla y León, en situación «extrema» pese al alivio de la meteorología

La Junta declara la alerta ante el riesgo de arder por el estrés hídrico de la vegetación

«Las 80 vacas de mi primo salvaron el pueblo»

León contra las llamas: «Esto se muere y no hay forma de hacer nada»

Vista del estado del pueblo de Castrocalbón (León)
Vista del estado del pueblo de Castrocalbón (León) EFE
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Sanabria (Zamora)

Y la meteorología comenzó a dar una tregua. El amanecer de este martes siguió estando en Castilla y León cubierto por el humo de los incendios. Más de 250 declarados en apenas diez días sin tregua y con miles de hectáreas consumidas por la voracidad de unas llamas impulsadas a gran velocidad por la fuerza del viento quemando un combustible vegetal muy deshidratado por la fuerza del sol y las elevadas temperaturas de la prolongada ola de calor. Con el mercurio mucho más bajo y Eolo mitigando su potencia, los fuegos comenzaron a dar un aliento a la esperanza de una extinción que sólo unas horas antes ni se vislumbraba.

Aún así, el estrés hídrico que presenta la vegetación después de muchos días seguidos con meteorología adversa obliga a la prudencia y a extremar aún más unas precauciones a las que desde la Junta han implorado en los últimos días. De hecho, publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que declara situación «extrema» de riesgo de incendios hasta el viernes. Y en 38 municipios de la provincias de León, Palencia y Zamora, alerta extrema por riesgo meteorológico de incendios forestales.

Miedo a «cualquier mínima imprudencia»

Todo después de una semana de condiciones «especialmente adversas» en estos puntos en los que ayer los fuegos seguían ardiendo, lo que aumenta «considerablemente» el peligro de que nuevos fuegos vuelvan a prender. Y ya se ha demostrado un comportamiento «extraordinariamente virulento». Así que por más que la hora de calor cese y la humareda comience a amainar, nada de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, ni zonas recreativas y de acampada, por más que estén habilitadas. Tampoco, fuegos artificiales, cohetes… y en esa casi cuarentena de municipios mucho más sensibles, ni ahumadores para la actividad apícola ni maquinaria que genere chispas…

El año horribilis

de los incendios

2025 acaba de convertirse en el peor registro de superficie quemada en los últimos 30 años. Si los incendios continúan a este ritmo pueden alcanzar los máximos de la década de los 80.

Superficie total quemada

por año en España

En hectáreas

484.476

Máximo

426.693

382.607

437.635

500.000

400.000

25.163

Mínimo

300.000

200.000

100.000

0

1980

85

90

95

00

05

10

15

20

25

Evolución de la superficie

total quemada

Del 14 al 19 de agosto dec 2025

En hectáreas

382.607

348.196

344.417

301.817

157.501

148.205

100.000

14

15

16

17

18

19

Agosto

Superficie quemada por semana

en el periodo estival

Se considera periodo estival desde

el 13 de mayo al 30 de septiembre

En hectáreas

Superficie quemada

en 2025

May

13

0

0

20

42

27

307

3

Jun

10

1.443

17

2.638

1.761

24

Jul

1

6.479

8

4.090

Máximos

en cada semana

del periodo

2006-2024

15

266

22

10.049

29

6.633

Ago

5

3.382

12

74.031

145.102

19

42.941

157.851

26

15.961

Sep

2

22.332

9

11.373

16

8.943

4.089

23

7.792

30

De las 302.953 hectáreas quemadas

en agosto, más de 71.000 han ardido

en la provincia de Orense

23,4%

71.000 Ha

Incendios en la zona de Galicia

y noroeste de Castilla y León

19 de agosto

Parque Nacional de

los Picos de Europa

León / Cantabria

Villamartín

de Valdeorras

Orense

Montaña Palentina

Palencia / León

El Bierzo

León

Chandrexa

de Queixa

Orense

Villablino

León

Las Médulas

(Yeres)

León

Sanabria

Zamora

100 km

Comarca de

la Viana y Verín

Orense

La Gudiña

Orense

Los incendios en España en 2025

228

Incendios ocurridos durante todo 2025

Activos a 19 de agosto

Fuente

Copernicus / EFFIS

ABC

L. Cano, L. Albor, JdVelasco y FJ Torres

«Cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo para poblaciones y bienes», advierte la orden publicada en otro día más de lucha por aire y tierra contra el fuego. De hecho, el que la densa humareda fuera menos intensa permitió casi desde primera hora la incorporación de medios aéreos a la extinción. Con especial intensidad en Porto (Zamora), donde un incendio declarado el pasado jueves mantenía ayer evacuadas a diez pueblos de la comarca de Sanabria, donde la vida trataba de continuar ayer dividida entre no perder de vista al humo y el verano en esta turística zona. E intentar continuar con la labor diaria. Como Eva, ganadera de una de las localidades que debían haber dejado el lunes sus casas por la amenaza del fuego, pero como otros vecinos se negaron a salir del entorno de un lago de Sanabria salpicado de controles de la Guardia Civil para impedir el acceso a una sierra donde un desalojo a la carrera puede convertirse «en una ratonera».

Ganado «abandonado» en la sierra

Tienen «todo» el ganado en la sierra. Terneros y yeguas y estuvieron desbrozando, abriendo su cortafuegos… para que «si llega el fuego, pare e intentar salvar algo, que no se queme todo», porque también están el tractor, el remolque… A unos animales los lograron llevar hasta un sitio en principio a salvo, pero del que no se pueden mover, pues están cercadas por el fuego próximo. Otros, «un vecino fue a caballo» y logró ver que había alguna, señalaba Eva por teléfono a ABC. No saben si están todos. «Está todo quemado y no podemos ir», comentaba esta sanabresa. Una de los muchos que en esta zona que viven de la ganadería. Unas 600 ó 700 cabezas calcula que habrá en lo alto de la sierra, entre el fuego que se ha comido buena parte de los pastos de los que se solían alimentar. Y eso, añade, que faltaban por llegar a pasar los calores del verano las de otros cuatro compañeros.

Aunque por el incendio de Porto —que se declaró después de que también saltase por la misma zona otro que saltó desde Orense y alcanzó también el nivel de riesgo 2— seguían ayer evacuados diez pueblos, fue una jornada en la que por primera vez en días no se elevó la cifra de población que tenían que se desalojadas por la cercanía de las llamas. De hecho, bajó. Como también lo hizo el nivel de riesgo de algunos de los grandes fuegos de Castilla y León, donde ocho seguían en riesgo dos, siete de ellos en la provincia de León —varios en El Bierzo, además del de Picos de Europa—, precisamente una de las que está incluida en la alerta extrema por riesgo de fuegos. Con la esperanza de que han pasado de ser «infernales» a «extinguibles».

