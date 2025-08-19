Castilla y León, en situación «extrema» pese al alivio de la meteorología

Y la meteorología comenzó a dar una tregua. El amanecer de este martes siguió estando en Castilla y León cubierto por el humo de los incendios. Más de 250 declarados en apenas diez días sin tregua y con miles de hectáreas consumidas por la voracidad de unas llamas impulsadas a gran velocidad por la fuerza del viento quemando un combustible vegetal muy deshidratado por la fuerza del sol y las elevadas temperaturas de la prolongada ola de calor. Con el mercurio mucho más bajo y Eolo mitigando su potencia, los fuegos comenzaron a dar un aliento a la esperanza de una extinción que sólo unas horas antes ni se vislumbraba.

Aún así, el estrés hídrico que presenta la vegetación después de muchos días seguidos con meteorología adversa obliga a la prudencia y a extremar aún más unas precauciones a las que desde la Junta han implorado en los últimos días. De hecho, publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que declara situación «extrema» de riesgo de incendios hasta el viernes. Y en 38 municipios de la provincias de León, Palencia y Zamora, alerta extrema por riesgo meteorológico de incendios forestales.

Miedo a «cualquier mínima imprudencia»

Todo después de una semana de condiciones «especialmente adversas» en estos puntos en los que ayer los fuegos seguían ardiendo, lo que aumenta «considerablemente» el peligro de que nuevos fuegos vuelvan a prender. Y ya se ha demostrado un comportamiento «extraordinariamente virulento». Así que por más que la hora de calor cese y la humareda comience a amainar, nada de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, ni zonas recreativas y de acampada, por más que estén habilitadas. Tampoco, fuegos artificiales, cohetes… y en esa casi cuarentena de municipios mucho más sensibles, ni ahumadores para la actividad apícola ni maquinaria que genere chispas…

El año horribilis de los incendios 2025 acaba de convertirse en el peor registro de superficie quemada en los últimos 30 años. Si los incendios continúan a este ritmo pueden alcanzar los máximos de la década de los 80. Superficie total quemada por año en España En hectáreas 484.476 Máximo 426.693 382.607 437.635 500.000 400.000 25.163 Mínimo 300.000 200.000 100.000 0 1980 85 90 95 00 05 10 15 20 25 Evolución de la superficie total quemada Del 14 al 19 de agosto dec 2025 En hectáreas 382.607 348.196 344.417 301.817 157.501 148.205 100.000 14 15 16 17 18 19 Agosto Superficie quemada por semana en el periodo estival Se considera periodo estival desde el 13 de mayo al 30 de septiembre En hectáreas Superficie quemada en 2025 May 13 0 0 20 42 27 307 3 Jun 10 1.443 17 2.638 1.761 24 Jul 1 6.479 8 4.090 Máximos en cada semana del periodo 2006-2024 15 266 22 10.049 29 6.633 Ago 5 3.382 12 74.031 145.102 19 42.941 157.851 26 15.961 Sep 2 22.332 9 11.373 16 8.943 4.089 23 7.792 30 De las 302.953 hectáreas quemadas en agosto, más de 71.000 han ardido en la provincia de Orense 23,4% 71.000 Ha Incendios en la zona de Galicia y noroeste de Castilla y León 19 de agosto Parque Nacional de los Picos de Europa León / Cantabria Villamartín de Valdeorras Orense Montaña Palentina Palencia / León El Bierzo León Chandrexa de Queixa Orense Villablino León Las Médulas (Yeres) León Sanabria Zamora 100 km Comarca de la Viana y Verín Orense La Gudiña Orense Los incendios en España en 2025 228 Incendios ocurridos durante todo 2025 Activos a 19 de agosto Fuente Copernicus / EFFIS ABC L. Cano, L. Albor, JdVelasco y FJ Torres El año horribilis de los incendios 2025 acaba de convertirse en el peor registro de superficie quemada en los últimos 30 años. Si los incendios continúan a este ritmo pueden alcanzar los máximos de la década de los 80. Superficie total quemada por año en España En hectáreas 484.476 Máximo 500.000 426.693 437.635 382.607 25.163 Mínimo 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Evolución de la superficie total quemada Del 14 al 19 de agosto dec 2025 En hectáreas 382.607 348.196 344.417 301.817 157.501 148.205 100.000 14 15 16 17 18 19 Agosto Superficie quemada por semana en el periodo estival Se considera periodo estival desde el 13 de mayo al 30 de septiembre En hectáreas Superficie quemada en 2025 Máximos en cada semana del periodo 2006-2024 Mayo 13 0 609 0 11.157 20 42 1.530 27 307 2.592 3 Junio 10 5.281 1.443 17 2.638 38.215 24 1.761 19.317 1 Julio 6.479 55.133 8 4.090 28.830 15 266 60.173 22 10.049 70.307 29 6.633 36.278 Agosto 5 3.382 22.173 12 74.031 145.102 19 42.941 157.851 26 15.961 Septiembre 2 22.332 9 11.373 16 8.943 4.089 23 7.792 30 De las 302.953 hectáreas quemadas en agosto, más de 71.000 han ardido en la provincia de Orense 71.000 Ha 23,4% Incendios en la zona de Galicia y noroeste de Castilla y León 19 de agosto Parque Nacional de los Picos de Europa León / Cantabria Montaña Palentina Palencia / León El Bierzo León Villamartín de Valdeorras Orense Villablino León Chandrexa de Queixa Orense Las Médulas (Yeres) León Sanabria Zamora Comarca de la Viana y Verín Orense La Gudiña Orense 100 km Los incendios en España en 2025 Incendios ocurridos durante todo 2025 Activos a 19 de agosto 228 Fuente: Copernicus / EFFIS ABC / L. Cano, L. Albor, JdVelasco y FJ Torres

«Cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo para poblaciones y bienes», advierte la orden publicada en otro día más de lucha por aire y tierra contra el fuego. De hecho, el que la densa humareda fuera menos intensa permitió casi desde primera hora la incorporación de medios aéreos a la extinción. Con especial intensidad en Porto (Zamora), donde un incendio declarado el pasado jueves mantenía ayer evacuadas a diez pueblos de la comarca de Sanabria, donde la vida trataba de continuar ayer dividida entre no perder de vista al humo y el verano en esta turística zona. E intentar continuar con la labor diaria. Como Eva, ganadera de una de las localidades que debían haber dejado el lunes sus casas por la amenaza del fuego, pero como otros vecinos se negaron a salir del entorno de un lago de Sanabria salpicado de controles de la Guardia Civil para impedir el acceso a una sierra donde un desalojo a la carrera puede convertirse «en una ratonera».

Ganado «abandonado» en la sierra

Tienen «todo» el ganado en la sierra. Terneros y yeguas y estuvieron desbrozando, abriendo su cortafuegos… para que «si llega el fuego, pare e intentar salvar algo, que no se queme todo», porque también están el tractor, el remolque… A unos animales los lograron llevar hasta un sitio en principio a salvo, pero del que no se pueden mover, pues están cercadas por el fuego próximo. Otros, «un vecino fue a caballo» y logró ver que había alguna, señalaba Eva por teléfono a ABC. No saben si están todos. «Está todo quemado y no podemos ir», comentaba esta sanabresa. Una de los muchos que en esta zona que viven de la ganadería. Unas 600 ó 700 cabezas calcula que habrá en lo alto de la sierra, entre el fuego que se ha comido buena parte de los pastos de los que se solían alimentar. Y eso, añade, que faltaban por llegar a pasar los calores del verano las de otros cuatro compañeros.

Aunque por el incendio de Porto —que se declaró después de que también saltase por la misma zona otro que saltó desde Orense y alcanzó también el nivel de riesgo 2— seguían ayer evacuados diez pueblos, fue una jornada en la que por primera vez en días no se elevó la cifra de población que tenían que se desalojadas por la cercanía de las llamas. De hecho, bajó. Como también lo hizo el nivel de riesgo de algunos de los grandes fuegos de Castilla y León, donde ocho seguían en riesgo dos, siete de ellos en la provincia de León —varios en El Bierzo, además del de Picos de Europa—, precisamente una de las que está incluida en la alerta extrema por riesgo de fuegos. Con la esperanza de que han pasado de ser «infernales» a «extinguibles».