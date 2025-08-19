Castilla y León, en situación «extrema» pese al alivio de la meteorología
La Junta declara la alerta ante el riesgo de arder por el estrés hídrico de la vegetación
«Las 80 vacas de mi primo salvaron el pueblo»
León contra las llamas: «Esto se muere y no hay forma de hacer nada»
Y la meteorología comenzó a dar una tregua. El amanecer de este martes siguió estando en Castilla y León cubierto por el humo de los incendios. Más de 250 declarados en apenas diez días sin tregua y con miles de hectáreas consumidas por la voracidad de unas llamas impulsadas a gran velocidad por la fuerza del viento quemando un combustible vegetal muy deshidratado por la fuerza del sol y las elevadas temperaturas de la prolongada ola de calor. Con el mercurio mucho más bajo y Eolo mitigando su potencia, los fuegos comenzaron a dar un aliento a la esperanza de una extinción que sólo unas horas antes ni se vislumbraba.
Aún así, el estrés hídrico que presenta la vegetación después de muchos días seguidos con meteorología adversa obliga a la prudencia y a extremar aún más unas precauciones a las que desde la Junta han implorado en los últimos días. De hecho, publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que declara situación «extrema» de riesgo de incendios hasta el viernes. Y en 38 municipios de la provincias de León, Palencia y Zamora, alerta extrema por riesgo meteorológico de incendios forestales.
Miedo a «cualquier mínima imprudencia»
Todo después de una semana de condiciones «especialmente adversas» en estos puntos en los que ayer los fuegos seguían ardiendo, lo que aumenta «considerablemente» el peligro de que nuevos fuegos vuelvan a prender. Y ya se ha demostrado un comportamiento «extraordinariamente virulento». Así que por más que la hora de calor cese y la humareda comience a amainar, nada de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, ni zonas recreativas y de acampada, por más que estén habilitadas. Tampoco, fuegos artificiales, cohetes… y en esa casi cuarentena de municipios mucho más sensibles, ni ahumadores para la actividad apícola ni maquinaria que genere chispas…
El año horribilis
de los incendios
El año horribilis de los incendios
2025 acaba de convertirse en el peor registro de superficie quemada en los últimos 30 años. Si los incendios continúan a este ritmo pueden alcanzar los máximos de la década de los 80.
Superficie total quemada por año en España
En hectáreas
484.476
Máximo
500.000
426.693
437.635
382.607
25.163
Mínimo
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Evolución de la superficie total quemada
Del 14 al 19 de agosto dec 2025
En hectáreas
382.607
348.196
344.417
301.817
157.501
148.205
100.000
14
15
16
17
18
19
Agosto
Superficie quemada por semana en el periodo estival
Se considera periodo estival desde el 13 de mayo al 30 de septiembre
En hectáreas
Superficie quemada en 2025
Máximos en cada semana
del periodo 2006-2024
Mayo
13
0
609
0
11.157
20
42
1.530
27
307
2.592
3
Junio
10
5.281
1.443
17
2.638
38.215
24
1.761
19.317
1
Julio
6.479
55.133
8
4.090
28.830
15
266
60.173
22
10.049
70.307
29
6.633
36.278
Agosto
5
3.382
22.173
12
74.031
145.102
19
42.941
157.851
26
15.961
Septiembre
2
22.332
9
11.373
16
8.943
4.089
23
7.792
30
De las 302.953 hectáreas quemadas en agosto, más de 71.000
han ardido en la provincia de Orense
71.000 Ha
23,4%
Incendios en la zona de Galicia y noroeste de Castilla y León
19 de agosto
Parque Nacional de
los Picos de Europa
León / Cantabria
Montaña Palentina
Palencia / León
El Bierzo
León
Villamartín
de Valdeorras
Orense
Villablino
León
Chandrexa
de Queixa
Orense
Las Médulas (Yeres)
León
Sanabria
Zamora
Comarca
de la Viana y Verín
Orense
La Gudiña
Orense
100 km
Los incendios en España en 2025
Incendios ocurridos durante todo 2025
Activos a 19 de agosto
228
Fuente: Copernicus / EFFIS
ABC / L. Cano, L. Albor, JdVelasco y FJ Torres
«Cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo para poblaciones y bienes», advierte la orden publicada en otro día más de lucha por aire y tierra contra el fuego. De hecho, el que la densa humareda fuera menos intensa permitió casi desde primera hora la incorporación de medios aéreos a la extinción. Con especial intensidad en Porto (Zamora), donde un incendio declarado el pasado jueves mantenía ayer evacuadas a diez pueblos de la comarca de Sanabria, donde la vida trataba de continuar ayer dividida entre no perder de vista al humo y el verano en esta turística zona. E intentar continuar con la labor diaria. Como Eva, ganadera de una de las localidades que debían haber dejado el lunes sus casas por la amenaza del fuego, pero como otros vecinos se negaron a salir del entorno de un lago de Sanabria salpicado de controles de la Guardia Civil para impedir el acceso a una sierra donde un desalojo a la carrera puede convertirse «en una ratonera».
Ganado «abandonado» en la sierra
Tienen «todo» el ganado en la sierra. Terneros y yeguas y estuvieron desbrozando, abriendo su cortafuegos… para que «si llega el fuego, pare e intentar salvar algo, que no se queme todo», porque también están el tractor, el remolque… A unos animales los lograron llevar hasta un sitio en principio a salvo, pero del que no se pueden mover, pues están cercadas por el fuego próximo. Otros, «un vecino fue a caballo» y logró ver que había alguna, señalaba Eva por teléfono a ABC. No saben si están todos. «Está todo quemado y no podemos ir», comentaba esta sanabresa. Una de los muchos que en esta zona que viven de la ganadería. Unas 600 ó 700 cabezas calcula que habrá en lo alto de la sierra, entre el fuego que se ha comido buena parte de los pastos de los que se solían alimentar. Y eso, añade, que faltaban por llegar a pasar los calores del verano las de otros cuatro compañeros.
Aunque por el incendio de Porto —que se declaró después de que también saltase por la misma zona otro que saltó desde Orense y alcanzó también el nivel de riesgo 2— seguían ayer evacuados diez pueblos, fue una jornada en la que por primera vez en días no se elevó la cifra de población que tenían que se desalojadas por la cercanía de las llamas. De hecho, bajó. Como también lo hizo el nivel de riesgo de algunos de los grandes fuegos de Castilla y León, donde ocho seguían en riesgo dos, siete de ellos en la provincia de León —varios en El Bierzo, además del de Picos de Europa—, precisamente una de las que está incluida en la alerta extrema por riesgo de fuegos. Con la esperanza de que han pasado de ser «infernales» a «extinguibles».
