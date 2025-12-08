Suscribete a
ABC Premium

Japón emite una alerta de tsunami después de un potente terremoto de magnitud 7,6 en el Pacífico

Se espera que la primera ola llegue a zonas portuarias de Aomori y Iwate

Alerta de tsunami proyectada en un canal de televisión japonés
Alerta de tsunami proyectada en un canal de televisión japonés AFP

Agencias

Un potente terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido la región noreste de Japón a última hora del lunes, lo que ha provocado alertas de tsunami y órdenes de evacuación para los residentes. Las olas podrían alcanzar hasta los tres metros de altura y azotar ... la costa noreste del país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app