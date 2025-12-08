Japón emite una alerta de tsunami después de un potente terremoto de magnitud 7,6 en el Pacífico

Un potente terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido la región noreste de Japón a última hora del lunes, lo que ha provocado alertas de tsunami y órdenes de evacuación para los residentes. Las olas podrían alcanzar hasta los tres metros de altura y azotar ... la costa noreste del país.

El terremoto, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), tuvo lugar a las 23:15 hora local (15:15 horas en España). Tras registrarlo, se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, y se observó un tsunami de 40 cm en los puertos de Mutsu Ogawara en Aomori y Urakawa en Hokkaido antes de la medianoche, según la JMA.

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, añadió la agencia.

Cabe recordar que Japón es uno de los países más propensos a terremotos del mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos. Ubicado en el cinturón de fuego, un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la cuenca del Pacífico, el país registra aproximadamente el 20 % de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 o superior.

East Japan Railway suspendió algunos servicios ferroviarios en la zona, que también se vio afectada por el potente terremoto de magnitud 9,0 en marzo de 2011 que afectó a la central nuclear de Fukushima.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN