TIRO AL AIRE

Ni un 1 % menos

La pulsera marca una distancia clave. Es una distancia que ayuda. Que defiende a la mujer

Revancha de garaje

El cuarto propio de la mujer del presidente

María José Fuenteálamo

Cuenta A., amenazada de muerte por su exmarido, que cuando le entregaron la dichosa pulserita que pita si su agresor está cerca del radio prohibido, lo primero que quiso hacer fue devolverla. Destruirla. Aplastarla y hacerla añicos. Como si al hacerlo pudiera destruir todo lo ... que ésta representa. Su miedo. Su historia. Su día a día. El hombre. El hombre que la aterroriza. La pulsera le recuerda que al otro lado de la señal está su maltratador. Maldita sea. ¿Cómo algo que me defiende de él a la vez me conecta a él?, piensa.

