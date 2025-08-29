Una IA de medio millón de euros blinda el uso del euskera en la sanidad vasca

El Gobierno vasco anunció el martes la puesta en marcha de Itzulbide en Osakidetza (sistema de salud vasco). Una herramienta pensada para facilitar que los sanitarios que lo deseen puedan escribir informes clínicos en euskera. Hasta el momento, según afirma el Ejecutivo autonómico, lo ... habitual era que pese a que la atención al paciente pudiera producirse en esta lengua (algo que reclama el 16% del total de los pacientes) el profesional transcribiese al castellano en el ordenador el contenido de la asistencia médica que se estaba realizando, ante la posibilidad de que otro que lo precisara no lo comprendiese se comprometiera la seguridad del paciente. Con Itzulbide, el Departamento de Salud pretende evitar este extremo, al mismo tiempo que aligera la carga de trabajo a aquellos profesionales que quieran redactar en euskera los informes, al no tener que traducirlos después.

«Sí se han dado casos en los que se escribía en euskera y te llamaban la atención. Beneficia a todos», comenta un sanitario vasco hablante, que ha podido usar este traductor neuronal en el Hospital Universitario de San Sebastián, donde ha entrado en fase de pilotaje. El objetivo es extender su uso a toda la red antes de que termine el año. «Haces 'click' derecho con el botón y traduce», comenta. La iniciativa llega en un momento de escasez de médicos en Osakidetza, que ha obligado al Gobierno vasco a rebajar las exigencias lingüísticas para atraer profesionales. Y se enmarca en el Pacto Vasco de Salud, que tiene como objetivo «garantizar los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales», así como en el III Plan de Normalización del Euskera de Osakidetza (2022-2028), que contempla que las y los profesionales «puedan trabajar en euskera en las aplicaciones corporativas».

El proyecto de Itzulbide viene de años atrás. Ante la necesidad de ser precisos en los términos, dado que las diferencias entre el euskera y el castellano hace más compleja la traducción, Osakidetza ha venido recopilado textos clínicos en castellano traducidos al euskera por sanitarios, creando así un «corpus lingüístico bilingüe» con el que se ha alimentado el motor del traductor neuronal. Se calcula que más de 200 profesionales han participado en el desarrollo de la herramienta, que ha desarrollado el grupo de investigación Ixa Taldea, de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), con ayuda de la Fundación Elhuyar, que colabora habitualmente con el primero.

Según figura en el plan de acción de las tecnologías de la lengua (2021-2024) del Gobierno vasco, fue el 'HITZ Zentroa' de la Facultad de Informática de la UPV (nacido de Ixa Taldea) quien empezó a desarrollar en 2021 Iztulbide, con un coste de 360.000 euros (90.000 euros al año, durante cuatro años). Sin embargo, esta cuantía habría sido superior. Tal y como puede verse en el portal de contratación del País Vasco, Osakidetza adjudicó en diciembre de 2023 a la UPV un contrato por valor de 179.105 euros (sin IVA) para la «adquisición de la actualización necesaria del software de traducción de textos clínicos de euskera a castellano Itzulbide».

Dos meses antes, la UPV había adjudicado otro contrato, por valor de 110.800 euros (sin IVA), a Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, una empresa creada en 2002 a raíz de la colaboración entre Ixa y la Fundación Elhuyar. El objeto era el «Servicio de actualización del software de traducción de textos clínicos de euskera a castellano «itzulbide». Además, figura otra adjudicación por parte de Osakidetza en marzo de este año vinculada al proyecto. Concretamente, y según el objeto del contrato, para su «matenimiento» por valor de 13.500 euros (sin IVA). En este caso, la beneficiaria también fue Eleka Ingeniaritza Linguistikoa.