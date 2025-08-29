Suscribete a
Una IA de medio millón de euros blinda el uso del euskera en la sanidad vasca

El Gobierno vasco prueba Itzulbide, un traductor neuronal para el historial clínico de los pacientes

Un centro de la sanidad pública vasca en el que se ve un cartel en la lengua cooficial concienciando a vacunarse
Un centro de la sanidad pública vasca en el que se ve un cartel en la lengua cooficial concienciando a vacunarse
Gerard Bono

Bilbao

El Gobierno vasco anunció el martes la puesta en marcha de Itzulbide en Osakidetza (sistema de salud vasco). Una herramienta pensada para facilitar que los sanitarios que lo deseen puedan escribir informes clínicos en euskera. Hasta el momento, según afirma el Ejecutivo autonómico, lo ... habitual era que pese a que la atención al paciente pudiera producirse en esta lengua (algo que reclama el 16% del total de los pacientes) el profesional transcribiese al castellano en el ordenador el contenido de la asistencia médica que se estaba realizando, ante la posibilidad de que otro que lo precisara no lo comprendiese se comprometiera la seguridad del paciente. Con Itzulbide, el Departamento de Salud pretende evitar este extremo, al mismo tiempo que aligera la carga de trabajo a aquellos profesionales que quieran redactar en euskera los informes, al no tener que traducirlos después.

