Suscribete a
ABC Premium

Hacienda ya boicoteó a Sanidad con la subida de precios al tabaco y los copagos farmacéuticos

Salud Pública acusó varias veces a Montero de bloquearle fondos

Caos en las transferencias de Sanidad a las autonomías para vigilar el cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García EP

Ana Sánchez y Elena Calvo

Aunque Sanidad comunicó a última hora del jueves que el mail que el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, envió horas antes a las autonomías acusando a Hacienda de bloquear fondos que afectaban a la vigilancia del cáncer era «un error», no fue ... la primera vez que esa comunicación se producía. Según ha podido saber ABC, el miércoles y de manera informal, Salud Pública anticipó a las autonomías que daba por finalizadas y sin éxito sus presiones a Hacienda para lograr el desbloqueo de fondos por unos 19,5 millones y les anticipaba que les detallaría las partidas afectadas más adelante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app