Sanidad pierde la batalla en el Gobierno y aprobará una ley antitabaco descafeinada

El texto irá a Consejo de Ministros sin dos de las medidas más reclamadas por las sociedades científicas: el empaquetado neutro y la subida de precios

Sanidad elimina el empaquetado genérico por la falta de acuerdo en el Gobierno

La ministra de Sanidad, Mónica García, tras un Consejo de Ministros el pasado junio
La ministra de Sanidad, Mónica García, tras un Consejo de Ministros el pasado junio JAIME GARCÍA
Elena Calvo

A los pocos días de asumir la cartera, la ministra de Sanidad, Mónica García, fijó el que sería uno de los grandes propósitos de su ministerio: la actualización de la normativa sobre tabaco. Reformaría la ley, dijo, para ampliar los espacios en los que ... se prohíba fumar, como las terrazas de los bares y restaurantes; implantar el empaquetado genérico o neutro en las cajetillas y subir el precio del tabaco. Pero de esas tres grandes medidas solo la primera se mantendrá en el texto que previsiblemente llegará el próximo martes al Consejo de Ministros, después de que las discrepancias en el Gobierno hayan enterrado las otras dos.

