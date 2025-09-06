Sanidad pierde la batalla en el Gobierno y aprobará una ley antitabaco descafeinada

A los pocos días de asumir la cartera, la ministra de Sanidad, Mónica García, fijó el que sería uno de los grandes propósitos de su ministerio: la actualización de la normativa sobre tabaco. Reformaría la ley, dijo, para ampliar los espacios en los que ... se prohíba fumar, como las terrazas de los bares y restaurantes; implantar el empaquetado genérico o neutro en las cajetillas y subir el precio del tabaco. Pero de esas tres grandes medidas solo la primera se mantendrá en el texto que previsiblemente llegará el próximo martes al Consejo de Ministros, después de que las discrepancias en el Gobierno hayan enterrado las otras dos.

La última batalla que Sanidad ha perdido es la del empaquetado genérico, una de las medidas más reclamadas por las sociedades científicas, que consideran que el hecho de que las cajetillas no tengan un diseño propio ayuda a que menos personas se sientan atraídas hacia el tabaco. Tal como adelantó este viernes la Cadena Ser y confirmó ABC, aunque este punto se iba a incluir en la ley, la falta de acuerdo entre los partidos que componen el Gobierno lo ha hecho decaer, explicaron fuentes de Sanidad. Apuntaron las mismas a que el ministerio de García no renuncia a la medida y espera poder incluirla de nuevo durante la tramitación parlamentaria. Es decir, pretende introducirla a través de enmiendas cuando el texto llegue al Congreso tras su aprobación en Consejo de Ministros, pero también ahí necesitará el apoyo del resto de formaciones políticas para que salga adelante.

Es el segundo gran obstáculo que Mónica García encuentra en el Gobierno del que forma parte para sacar adelante esta ley. El año pasado ya renunció a subir el precio del tabaco. Esta medida, también demandada por las sociedades científicas, se contemplaba en todas las versiones del plan de prevención del tabaquismo que Sanidad elaboró, la hoja de ruta que marcaba los planes en cuanto a regulación. Excepto en la última, la que finalmente fue aprobada en Consejo de Ministros, en la que ese aumento de los impuestos a los cigarrillos, que tenía que llevar a cabo el Ministerio de Hacienda, desapareció.

«Una ley que no contemple el empaquetado genérico ni la subida de precios será muy descafeinada», lamenta Carlos Jiménez, neumólogo del área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Son dos medidas, considera, «trascendentales» para conseguir que cada vez fume menos gente en España, así como para que los más jóvenes no se inicien en el hábito. «Lo valoramos muy negativamente. Es una decepción más», lanza.

La última medida

También la organización Nofumadores lamenta que no se vaya a imponer el empaquetado genérico. «Es una medida muy importante porque 'desglamuriza' el tabaco, elimina el último soporte físico que tiene la industria para hacer publicidad de un producto que mata», denuncia su presidenta, Raquel Fernández Megina, que señala al Ministerio de Hacienda: «No entendemos por qué tiene tanto empeño en que no salga el empaquetado neutro».

Esta medida iba a incluirse en un primer momento a través de un real decreto en el que también trabaja Sanidad y por el que se regulan las nuevas formas de fumar, como los váper. Sin embargo, pese a que el texto que salió a audiencia pública contemplaba el empaquetado neutro, finalmente Sanidad lo eliminó, alegando en todo momento que esa decisión correspondía a que la medida requería de un rango normativo superior, es decir, de ley, por lo que se incluiría en la reforma de la misma, algo que no ha ocurrido.

Sin regulación de venta de váper

La presidenta de Nofumadores cree que su eliminación responde a presiones por parte de la industria del tabaco «y a otras motivaciones que desconocemos que pueda tener a nivel interno el Gobierno». Pero además va más allá y asegura que Sanidad tampoco incluirá en la ley del tabaco la limitación a la venta de los váper, de manera que se podrán seguir comprando, como hasta ahora, en kioskos o bazares. El ministerio, preguntado por este asunto, declina comentarlo. «Tenemos conocimiento de que no se va a hacer y nos parece muy grave porque los menores van a seguir teniendo acceso a estos productos», critica Fernández Megina.

Tanto Separ como Nofumadores insisten en que en el resto de países se están llevando a cabo medidas como las del empaquetado genérico. «Tarde o temprano terminará llegando, vamos a no ser los últimos», reclaman.

La ley aumentará el listado de lugares en los que se prohíbe fumar, como terrazas de locales de hostelería, vehículos de trabajo, zonas exteriores de ocio, como discotecas o salas de fiesta al aire libre, espacios exteriores de centros docentes, como campus universitarios, marquesinas de transporte público o instalaciones deportivas.