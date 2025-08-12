España arde de norte a sur

Monte en llamas en la localidad de Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo, este lunes.

El país afronta una de sus jornadas más críticas del verano con incendios forestales activos en Madrid, Zamora, León, Orense y Tarifa. Las llamas, alimentadas por temperaturas extremas, baja humedad y fuertes rachas de viento, avanzan sin tregua, arrasando miles de hectáreas y amenazando viviendas, cultivos y reservas naturales. Bomberos, brigadas forestales y medios aéreos trabajan contrarreloj en distintos puntos del territorio, mientras las autoridades alertan de que la situación podría empeorar en las próximas horas. Un mapa de fuego que dibuja la magnitud de una emergencia nacional.

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y elevado a nivel uno la situación operativa debido a los numerosos incendios forestales activos en varias regiones del país. Esta medida, anunciada por la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, busca coordinar y analizar el despliegue de recursos estatales para apoyar a las comunidades autónomas afectadas. Además, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha reforzado la comunicación con los centros de emergencia regionales para un seguimiento integral y prevenir la evolución de los incendios.

Castilla y León despierta con una quincena de pueblos desalojados

Una quincena de localidades de Castilla y León están desalojadas como consecuencia de los incendios que afectan desde el fin de semana a esta región, especialmente en Zamora y León, donde hay miles de personas afectadas.

El incendio iniciado el sábado en Yeres (León), que afecta al área protegida de Las Médulas, mantiene evacuadas a 700 personas. Aunque la situación ha mejorado y varios frentes están controlados, los esfuerzos se centran en proteger Pombriego y Voces. La UME planea retirarse para atender otros incendios en la provincia, según el alcalde Julio Arias.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente. Anoche continuó complicándose por las condiciones meteorológicas y saltó a la provincia de León, lo que obligó al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución.

La Delegación del Gobierno informó de la evacuación de las localidades de Villageriz y Alcubilla de Nogales, que se derivaron a Camarzana de Tera, así como de San Pedro de la Viña y Carracedo. Además, la carretera ZA-P-2554 está cerrada, así como la vía de Fuente Encalada a la provincia de León ZA 110.

No obstante, las personas que fueron desalojadas de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, pudieron regresar el lunes a sus casas acompañadas por la Guardia Civil, al igual que lo hicieron los de Congosta, aunque por la tarde volvieron a ser evacuados.

En cuanto a la provincia de León, este incendio obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500). La Junta informó de que quienes lo necesitasen serían ubicados en el pabellón municipal de La Bañeza.

Asimismo, la Delegación del Gobierno informó del corte total por humo y polvo de los incendios de la carretera N-536 desde el kilómetro 21 en Carucedo al 7 en Priaranza del Bierzo, en ambos sentidos; y la LE-111 en el kilómetro 2 en Nogarejas, en ambos sentidos hacia Benavente.

Otro incendio declarado por la tarde en Puercas (Zamora) pasó a nivel dos y se tuvo que desalojar a la población de Alcañices y cortar la carretera que va de esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León. Asimismo, la Delegación del Gobierno informó de que se evacuó también la localidad de San Martín de Tábara y Ferreruela.

Cabe destacar que la UME se desplegó también en el incendio de Paradiña. Asimismo, el Ayuntamiento de León puso a disposición sus medios para extinguir los incendios que asolan la provincia.

Tres Cantos: un fallecido y más de 1.000 hectáreas calcinadas

La noche en Tres Cantos fue especialmente crítica debido a un incendio de rápida expansión que dejó un saldo lamentable: una persona fallecida por quemaduras graves, más de 1.000 hectáreas consumidas por el fuego y la evacuación de 180 vecinos. La combinación de una tormenta seca junto con vientos que superaron los 70 km/h hizo que las llamas avanzaran con gran intensidad en cuestión de minutos, afectando principalmente a la urbanización Soto de Viñuelas. Aunque el incendio ya está contenido dentro de su perímetro, continúan los esfuerzos de extinción con un amplio despliegue de bomberos, brigadas forestales, apoyo aéreo y la Unidad Militar de Emergencias. La Comunidad de Madrid está coordinando desde temprano las tareas para prevenir rebrotes y evaluar los daños ocasionados.

La emergencia fue declarada en Nivel Operativo 2 según el Plan INFOMA, lo que motivó un amplio despliegue de recursos: 34 vehículos de bomberos, la UME, SUMMA 112, Guardia Civil y policía local.

Las llamas han alcanzado los laboratorios farmacéuticos Normon, provocando varias explosiones. Se ha activado la alerta sanitaria debido a que se desconoce si el humo liberado es tóxico. La Guardia Civil ha reabierto al tráfico la carretera M-607 -entre Madrid y Colmenar Viejo- en el kilómetro 16, en sentido salida de la capital, y en el 32 en sentido entrada, que fue cortada la tarde del lunes como consecuencia del incendio declarado en Tres Cantos.

El incendio más grave del verano en Galicia arrasa más de 3.000 hectáreas y mantiene en alerta a Ourense

Más de 3.000 hectáreas de un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo, en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, han sido arrasadas por las llamas, en el que se considera el incendio más grave del verano en Galicia. Durante la noche del lunes, la Xunta declaró el nivel 2 de emergencia ante el riesgo que el fuego suponía para las poblaciones cercanas. Aunque presenta mejoría en algunos sectores, la dificultad de acceso y las condiciones meteorológicas adversas dificultan su control total. En el mismo Macizo Central de Ourense, otros tres incendios han afectado a unas 700 hectáreas adicionales.

En Vilariño de Conso, otro fuego activo desde el domingo ha quemado alrededor de 180 hectáreas. Por su parte, en Vilardevós se mantiene la situación 2 de preemergencia como medida preventiva ante el avance del incendio hacia núcleos cercanos en Riós; esta alerta ha sido activada y desactivada recientemente según la evolución del fuego.

El incendio de Verín, en la parroquia de Mourazos, sigue activo, aunque la situación 2 de emergencia fue desactivada tras no representar riesgo inmediato para viviendas. En Montederramo (parroquia de Paredes) un foco reciente ha calcinado unas 70 hectáreas. En Maceda, el incendio que ha afectado unas 400 hectáreas mantiene el nivel 2 de protección activo debido a la cercanía a núcleos poblacionales.

Además, se han estabilizado o controlado varios incendios en la región: el de Padrenda (40 hectáreas), el del Parque Natural de las Fragas do Eume en Monfero (5 hectáreas), A Fonsagrada (150 hectáreas) y A Estrada (20 hectáreas).

La consejera de Medio Rural, María José Gómez, ha señalado que la temporada ha sido especialmente complicada por la meteorología adversa y el difícil acceso a zonas afectadas. Un brigadista resultó herido en Maceda, aunque ya se encuentra recuperado en casa.

Más de 2.000 evacuados en Tarifa por un incendio en Sierra de la Plata

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuadas de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14.20 horas en el paraje de Sierra de la Plata en Tarifa. Esta zona residencial estuvo muy cerca de entrar en contacto con las llamas, aunque la situación consiguió salvarse en última instancia. En un audio difundido a los medios de comunicación, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, recomendó a la población que no había sido desalojada que se confinaran en sus viviendas y cerraran las ventanas. Unas 400 personas evacuadas ayer han pasado la noche de hoy en el polideportivo del colegio Miguel de Cervantes y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Sobre la evolución de este incendio, Sanz ha detallado que «los medios aéreos se han volcado en el flanco izquierdo para tratar de proteger la zona urbanizada con defensa de bomberos», mientras que los medios terrestres «se han posicionado en la cola del frente derecho para frenar la apertura hacia terreno forestal». Un guardia civil fuera de servicio, que acudió voluntariamente a ayudar, fue atropellado y trasladado al hospital con pronóstico reservado pero sin gravedad. No hubo más heridos ni viviendas afectadas.

En las primeras horas de este martes, los medios aéreos han vuelto a las labores de extinción. En la noche del lunes en la que el incendio se ha mantenido activo, han trabajado 150 miembros del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, una unidad de maquinaria pesada y cinco coches autobomba.

El municipio gaditano de Tarifa está reviviendo este lunes 11 de agosto lo que experimentó hace tan solo seis días, cuando otro incendio en el paraje de la Peña obligó al desalojo de unas 1.500 personas que se hallaban ese día en campings, hoteles y en la playa.