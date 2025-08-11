La UME acude al incendio de Navalmoralejo (Toledo) que obliga a confinar La Estrella y Villar del Pedroso (Cáceres)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en la extinción del incendio forestal declarado este lunes en el paraje 'La Campana' de la localidad toledana de Navalmoralejo. La decisión se ha adoptado ante la rápida propagación de las llamas, que ya han afectado a unas 400 hectáreas de monte bajo, pasto fino y superficie agrícola.

Según ha informado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, el incendio se ha declarado en torno a las 16:30 horas y su avance, favorecido por los fuertes vientos, «nos ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo y el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres), por lo que se ha tenido que decretar el nivel 2».

El dispositivo de extinción cuenta con bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos del plan Infocam de Castilla-La Mancha, así como con personal del Plan Infoex de Extremadura. «Durante la tarde y noche se van a realizar labores de consolidación de perímetro entre el operativo Infocam, el personal de Infoex y de la UME», ha precisado Almodóvar, quien ha confirmado que la Unidad Militar de Emergencias se incorporará en torno a la medianoche. A última hora de la tarde ya trabajaban en su extinción 6 medios aéreos y 22 terrestres. En total, 13o personas.

Mando único en Navalmoralejo

Para coordinar las labores, se ha establecido un mando único de extinción en Navalmoralejo con participación de ambos gobiernos autonómicos, con el objetivo de sofocar el fuego «lo antes posible».

El viceconsejero también ha recordado que el operativo Infocam ha colaborado durante la jornada en otros incendios activos en el país. En Castilla y León se han desplazado dos medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada y 18 efectivos, mientras que en la Comunidad de Madrid se ha enviado un medio aéreo, cuatro medios terrestres y unos 15 bomberos forestales para actuar en un fuego declarado en la Sierra Norte.

«Son días muy complejos y la intensidad y la duración de la ola de calor que afecta a todo el país es una muestra más de la necesidad de colaborar todos juntos en las emergencias para garantizar la seguridad de la población civil y en la protección del medio natural», ha concluido Almodóvar.