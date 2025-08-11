Otro fuego en León obliga al desalojo de más de 2.100 vecinos
La UME se despliega en el incendio originado en Paradiña
Un incendio en la Sierra de la Culebra obliga a desalojar a los vecinos de Puercas
Un nuevo incendio en la provincia de León que se ha iniciado pasadas las siete de la tarde de este lunes ha obligado al desalojo de más de 2.200 personas de hasta siete poblaciones de la zona. Las llamas se iniciaron con enorme voracidad en la entidad de Paradiña y la Junta ha declarado el Índice de Gravedad 2 casi de inmediato debido a los efectos sobre la población confirmados prácticamente al momento.
Además de los medios destinados por el operativo autonómica, también se han incorporado a la zona efectivos de la Unidad Militar de Emergencia.
Mientras, miembros de la Guardia Civil han evacuado San Félix de la Valdería (150 personas) Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60) Felechares (100 ), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000 ), San Esteban de Nogales (500 personas) y se impide la entrada en Ferradillo
Asimismo, se ha decidido el corte total por humo y polvo de dos tramos de carreteras.
