Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Todos los incendios activos en España

Los cuatro Jinetes del Apocalipsis del fuego en España

La combinación de olas de calor prolongadas, vegetación abandonada y la acción del ser humano crea un «cóctel explosivo» que multiplica el riesgo de incendios

Desde el inicio del verano, en España han ardido más de 40.000 hectáreas, un 10% más que durante la temporada de 2024

El mapa de los incendios en España en agosto de 2025: ¿cuáles están activos?

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense)
Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense) EFE
Javier Palomo

La actual oleada de incendios que arrasa miles de hectáreas en distintas comunidades autónomas y que ha provocado la muerte de dos personas no es fruto de un único factor. La combinación de un territorio cada vez más despoblado, un verano de calor extremo ... precedido por una primavera lluviosa, la acción directa o negligente de las personas y la falta de medios humanos en la lucha contra el fuego está dando lugar a un escenario en el que, aunque el número total de incendios pueda ser menor que en décadas pasadas, su intensidad y capacidad destructiva son mucho mayores.

