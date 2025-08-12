Suscríbete a
Un incendio de pastos en Sevilla provoca desvíos en la SE-30

La humareda, visible desde varios puntos de la ciudad, estaría dificultando la circulación del tráfico rodado

El incendio de pastos junto al kilómetro 3 de la SE-30 en dirección Ronda Urbana Norte
C. R.

Emergencias Sevilla ha alertado en la tarde de este martes mediante sus redes sociales del incendio de una zona de pastos que podría obligar a desviar el tráfico en la SE-30 ante la presencia de considerables columnas de humo. Concretamente la humareda se concentra en el kilómetro 3 de dicha vía en sentido a la Ronda Urbana Norte de la capital hispalense.

Agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil se encuentran desplegados en el lugar de los hechos para asegurar la zona al mismo tiempo que el cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar las llamas. De este modo se recomienda extremar la precaución al volante y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El humo ha provocado que también se esté desviando el tráfico en la A-8028, a la altura del barrio de Padre Pío, ya que puede afectar a la visibilidad en la carretera.

