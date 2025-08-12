Un incendio de pastos en Sevilla provoca desvíos en la SE-30

El incendio de pastos junto al kilómetro 3 de la SE-30 en dirección Ronda Urbana Norte

Emergencias Sevilla ha alertado en la tarde de este martes mediante sus redes sociales del incendio de una zona de pastos que podría obligar a desviar el tráfico en la SE-30 ante la presencia de considerables columnas de humo. Concretamente la humareda se concentra en el kilómetro 3 de dicha vía en sentido a la Ronda Urbana Norte de la capital hispalense.

Agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil se encuentran desplegados en el lugar de los hechos para asegurar la zona al mismo tiempo que el cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar las llamas. De este modo se recomienda extremar la precaución al volante y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Posibles desvíos de tráfico en SE-30 km 3 sentido Ronda Urbana Norte por la presencia de humos procedentes de incendio de pastos.

Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil están actuando en la zona, mientras Bomberos extingue el incendio.

El humo ha provocado que también se esté desviando el tráfico en la A-8028, a la altura del barrio de Padre Pío, ya que puede afectar a la visibilidad en la carretera.