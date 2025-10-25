Suscribete a
Científicos descubren células madre que podrían regenerar dientes y huesos

El hallazgo abre la puerta a terapias que podrían permitir restaurar piezas dentales perdidas de manera natural

Una dentista avisa a los alumnos que quieran estudiar la carrera de Odontología: «Tiene una alta tasa de abandono»

Jorge Herrero

Madrid

La capacidad de volver a generar dientes perdidos, junto con el hueso que los sostiene, ha sido durante décadas uno de los grandes desafíos de la odontología moderna. Desde que existen registros clínicos, los seres humanos han intentado encontrar una forma de recuperar ... de manera natural lo que el tiempo, las enfermedades o los accidentes se han llevado. Hasta ahora, la única vía posible pasaba por prótesis o implantes dentales, soluciones artificiales que, aunque efectivas, no logran replicar ni la sensibilidad ni la complejidad de un diente. Esa distancia entre lo funcional y lo biológico ha impulsado una intensa carrera científica por descifrar los mecanismos naturales de la formación dental.

