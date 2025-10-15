Suscribete a
ABC Premium

Un estudio revela que la clave para mejorar tu salud está en la intensidad del ejercicio, no en el tiempo de duración

Estos resultados permiten reinterpretar las recomendaciones actuales de actividad física y ofrecen nuevas herramientas para la prevención de enfermedades crónicas

El entrenamiento más fácil para perder peso y acelerar el metabolismo: en un mes puedes ver resultados

Un estudio revela que la clave para mejorar tu salud está en la intensidad del ejercicio, no en el tiempo
Un estudio revela que la clave para mejorar tu salud está en la intensidad del ejercicio, no en el tiempo Pexels

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El valor de moverse está fuera de toda duda. La actividad física, ya sea caminar, correr o practicar deporte, es un aliado incuestionable para prolongar la vida y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, los problemas cardiovasculares o ciertos ... tipos de cáncer. Estudios durante décadas han mostrado que existe una relación clara entre el ejercicio y los beneficios para la salud. Sin embargo, una pregunta persiste entre quienes buscan optimizar su tiempo: ¿es más eficaz dedicar más minutos a una actividad moderada, o realizar periodos más breves pero de intensidad vigorosa?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app