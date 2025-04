Los cardenales españoles que podrían dar la sorpresa en el cónclave para suceder al Papa Francisco

Tras el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años, los mecanismos de la Iglesia para elegir un nuevo líder ya están en marcha y culminarán en el cónclave del que saldrá investido el próximo Papa. Será elegido por los integrantes del colegio cardenalicio menores de 80 años, con una votación que requiere de dos tercios de los votantes, y entre los candidatos, si bien no parten entre los favoritos, hay varios españoles.

Lo lógico sería que los electores designen a una persona de más de 70 años, para asegurar que al mismo tiempo que reúna suficiente experiencia se evite un pontificado demasiado largo. Sin embargo no resulta extraño que una vez que los cardenales se encierren entre los frescos de la Capilla Sixtina se acaben incumpliéndose todas las previsiones.

Estos son los cardenales españoles que tienen alguna opción de suceder en la silla de San Pedro al Papa Francisco.

1 efe 65 años Ángel Fernández Artime

Nacido el 21 de agosto de 1960 en Luanco, Asturias (65 años), es pro-prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada. El asturiano es uno de los purpurados con una idea más completa de la Iglesia, pues desde 2014 hasta 2024 ha gobernado a los salesianos y ha visto en persona la situación en todos los continentes.

Cercano, amable y carismático, tiene una fe contagiosa, sensibilidad social y considera entre sus prioridades la educación y la promoción de los jóvenes.

Se planteó estudiar Medicina, pero aparcó sus planes para hacerse religioso. Iba para pescador, pero una amiga de la familia convenció a sus padres para que le permitieran estudiar. «Haber ido a pescar con mi padre largas temporadas para ganarnos la vida me ayudó a crecer, a no tener miedo al trabajo y al esfuerzo, a no rehuir lo que se presenta exigente», explicó a ABC.

2 79 años Juan José Omella

Nacido el 21 de abril de 1946 en Cretas, Teruel (79 años), es arzobispo de Barcelona. Tendrá un papel importante ya sea como candidato o como gran elector, especialmente entre purpurados latinoamericanos.

Será porque soñaba con ser torero antes que sacerdote, pero en su época como presidente de los obispos españoles capeó con éxito muchas crisis. Hijo de una costurera y un agricultor, fue misionero durante un año en uno de los lugares más peligrosos del mundo, la República Democrática del Congo y tiene ojo para avanzar sin pisar callos.

Juan José Omella protagonizaría un papado lleno de humanidad. En Roma aprecian cómo consiguió que la causa del independentismo no dividiera a la Iglesia católica en Cataluña. En 2023, el Papa Francisco lo incluyó en su Consejo de cardenales.

Noticia Relacionada ¿Un Papa trumpista? Washington impulsa a Raymond Burke David Alandete | corresponsal en Washington El cardenal disidente Burke dijo que debía negarse a Biden la comunión por ser abortista y ha defendido en abundantes ocasiones al actual presidente

Preguntado por la sucesión de Francisco, ha expresado este martes que prefiere un nuevo Papa joven a uno más mayor, pero ha afirmado que no ve la edad como el factor «decisivo». «Es casi mejor que para llevar un trabajo tan duro como debe ser el de Papa, se tenga cierta salud y cierta juventud».

Sobre el legado que deja el Pontífice recientemente fallecido, Omella lo ha tildado de «tan ancho» y ha afirmado que el hilo conductor de toda su reflexión y actuación ha sido la alegría.

3 AFP 73 años Cristóbal López Romero

Nacido el 19 de mayo de 1952 en Almería (73 años), es arzobispo de Rabat (Marruecos). Sería la mayor sorpresa española del cónclave.

Es un cardenal con el alma en tres continentes: nació en Almería, trabajó 18 años como misionero en Paraguay y desde 2003 vive en Marruecos.

Estudió Periodismo en Barcelona, donde también se hizo salesiano. Tiene gran sensibilidad para abrir horizontes a los jóvenes e implicarlos en la vida de la Iglesia y es un gran comunicador. Habla árabe, español y catalán.

4 AFP 59 años José Cobo

Nacido en Sabiote (Jaén), hace 59 años (20 de septiembre de 1965), está al frente de la Archidiócesis de Madrid desde julio de 2023. Sólo un día después de su nombramiento como arzobispo, el Papa Francisco anunció que lo iba a designar cardenal de la Iglesia, cargo que asumió en septiembre de ese mismo año. Desde marzo de 2024 es también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.

Cobo será el encargado de oficiar la misa en recuerdo de Francisco en la Almudena y está entre los de menor edad a suceder a Bergoglio.

5 Ignacio Gil 79 años Carlos Osoro

Nacido en Castañeda, Cantabria, el 16 de mayo de 1945 (79 años), fue arzobispo de Madrid entre 2014 y junio de 2023 por designación del papa Francisco, que también le nombró cardenal presbítero en noviembre de 2016. Además, fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2020 y 2024.

En la actualidad el cántabro es arzobispo emérito de Madrid y una de las voces más influyentes de la Iglesia Católica española. Sin embargo, cumple 80 años en unos días, por lo que su edad podría ser un impedimento para su elección.

6 Mikel Ponce 79 años Antonio Cañizares

La misma edad que Osoro tiene Antonio Cañizares, nacido en Utiel, Valencia el 15 de octubre de 1945. Es el arzobispo emérito de Valencia desde finales de 2022, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia. Antes, en 2006, había sido nombrado cardenal por el papa Benedicto XVI y ocupó el cargo de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española en dos etapas diferentes, entre 2005 y 2008 y entre 2017 y 2020.

El actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, puso este lunes en duda la presencia de Cañizares en el cónclave por su delicada salud.