Coronavirus España directo: Sanidad notifica 8.618 contagios más desde el viernes; 1486 casos en las últimas 24 horas

«Sería lo ideal tener una evolución de lo que ha pasado hasta ahora antes del invierno pero no es fácil saber lo que ha pasado porque hay mucha información que hay que conocer por comparación», asegura Simón. «Ahora identificamos muchos más pero no sabemos si el esfuerzo que se hizo en marzo o en abril fue suficiente ».

«En cuanto a los rastreadores, he escuchado que han hecho un contrato con una empresa privada. Da igual si es público o privado, eso no me interesa, aunque yo prefiero público. Pero cada comunidad tiene capacidad y derecho para hacerlo», explica el epidemiólogo acerca de la decisión de Ayuso de privatizar parte del servicio de rastreadores. «A mí me interesa ver si la eficiencia de esta medida se puede observar en los datos de la epidemia».

19:03

«Esto no consiste en ver si hay o no discrepancias, consiste en controlar la epidemia»

«No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. Esto no es de ver si hay discrepancias o no hay discrepancias, esto consiste en controlar la epidemia», asegura Simón al ser preguntado por Madrid y las medidas tomadas. «Creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo bueno y no me cabe que su potencia económica se tiene que notar en la toma de medidas».